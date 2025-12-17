ARÉNA - PODCASTOK
Késsel támadt a kislányára és volt anyósára a nő

Infostart

A nő meg akarta ölni anyósát, többször meg is szúrta, a kislánya segítségével vették el a kését, de ekkor egy még nagyobb késsel követni kezdte az utcára...

Egy nő volt anyósa életére tört, de késsel a kezében a saját lányával is dulakodásba keveredett. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség most a börtönbüntetés súlyosítása mellett a bűncselekmény minősítésének megváltoztatását is indítványozta vele szemben – közölték az ügyészég honlapján.

Az ítélet szövege szerint a vádlott 2020-ban vált el a férjétől, sokszor költözött, közös kiskorú gyermekük felváltva élt nála és édesapjánál.

2022-ben a gyermekelhelyezési per eredményeként a gyermek kizárólagos felügyeleti joga az édesapához került.

A vádlott úgy vélte, életének alakulásáért volt férje, és anyósa tehető felelőssé, ezért fenyegető, trágár hangvételű üzeneteket küldött nekik, melyekben többször megöléssel fenyegette őket.

Az asszony 2024 nyarán megjelent volt anyósa házánál.

A lánya próbálta megakadályozni a bejutásban, a nő ennek ellenére bement, majd a házban többször megütötte gyermekét. Az elkövető az éppen fürdő volt anyósára támadt, késsel a feje irányába szúrt,

vérző, vágott sérülést okozva. A kiskorú gyermek közbelépésének köszönhetően a kést sikerült elvenni a vádlottól, azonban a bántalmazás ekkor sem szűnt meg.

A vérző sértett és a gyermek az utcára menekült, ahova

egy még nagyobb késsel követte őket a vádlott, akit az egyik szomszéd fegyverezett le.

A vádlottat a Debreceni Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, valamint magánlaksértés vétsége miatt 6 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyészség a minősítés megváltoztatása és a büntetés súlyosítása, míg az elkövető és védője a kiszabott büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az elkövetett cselekmény jogi megítélése téves, ezért indítványozta, hogy az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva a vádlott legsúlyosabb cselekményét emberölés bűntett kísérletének minősítse és erre tekintettel hosszabb tartamú büntetést szabjon ki.

Másodfokon az ügyben a Debreceni Ítélőtábla dönt.

