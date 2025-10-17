ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
Tűzifa lángol egy kandallóban.
Nyitókép: Chris Rogers, Getty Images

Fűtési szezon: durva bírságok is jöhetnek

Infostart

A fűtési szezon elindult, sokan azonban már most megszegik a szabályokat, aminek akár büntetés is lehet a vége.

Egyre többen kapcsolják be a konvektorokat vagy éppen gyújtanak be a kandallóba. A fűtési szezon elindult, sokan azonban már most megszegik a szabályokat, aminek akár büntetés is lehet a vége.

Fázósabb családoknál már néhány hete beindulhatott a fűtési szezon, sokan kapcsolták be a gázkonvektorokat, többen pedig már begyújtottak a kandallókba, kályhákba. Jobb tisztázni a szabályokat annak kapcsán, mit használhatunk fel fűtőanyagként. Abban az esetben ugyanis, ha az erre vonatkozó előírásokat nem tartjuk be, akár még birtokvédelmi szabályszegéssel is megvádolhatnak bennünket.

A fűtésre vonatkozó szabályok Magyarországon szigorúan meghatározzák, hogy kandallóban, kályhában vagy egyéb szilárd tüzelésű berendezésben milyen anyagokat szabad elégetni. Alapvetően csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használható. Ezek égése során kevesebb káros anyag jut a levegőbe, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak. A nedves fa használata ugyan nem tilos, de nem ajánlott, mert rossz hatásfokkal ég, fokozza a koromképződést és a légszennyezést – mondta el Tóth Ágoston jogász a Sonline kérdésére.

Szigorúan tilos ezeket eltüzelni:

  • háztartási hulladékot (szemét, ételmaradék, csomagolóanyag);
  • műanyagot (PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon);
  • gumit (autógumi, gumicső, gumitalp);
  • festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fát (bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap);
  • textilt, rongyot, cipőt vagy bármilyen szintetikus anyagot;
  • papírt, kartont és újságot nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak);
  • vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladékot (növényvédőszer-maradékos szalma, fólia);
  • veszélyes hulladékot (akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz).

Ezek az anyagok ugyanis égés közben mérgező gázokat, nehézfémeket és koromrészecskéket bocsátanak ki, amelyek súlyosan szennyezik a levegőt, valamint károsítják az emberi egészséget és a fűtőberendezést is.

