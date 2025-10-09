Zacher Gábort megríkatták - videó

Zacher Gábor nyugdíjba megy.

A 65 éves főorvos valóban „nyugger” lesz, azonban senki se örüljön a távozásának, ugyanis attól eltekintve, hogy innentől ingyen utazik a tömegközlekedésen, vagy nyugdíjas jegyet vesz a múzeumokban, nem változik semmi, jelenleg is a hatvani kórházban ügyel.

Az ismert orvos „visszavonulásáról” a Ferencváros TC is megemlékezett a Groupama Arénában.

A toxikológust külön szólították a mérkőzés előtt, aki nagyon meghatódott a gesztuson. Kubatov Gábor egy különleges ajándék mezt adott át neki, 65-ös számmal ellátva.