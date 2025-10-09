ARÉNA - PODCASTOK
Zacher Gábor, a Honvéd kórház sürgősségi osztályának vezetője a Sziget Kft. sajtótájékoztatóján az Országos Mentőszolgálat fővárosi székházában 2016. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Zacher Gábort megríkatták - videó

ELŐZMÉNYEK

Zacher Gábor úgy megy nyugdíjba, hogy nem megy, de azért a mentőszolgálat dolgozói rendeztek neki egy megható búcsúztatót. A közkedvelt főorvos meg is hatódott, alaposan.

Zacher Gábor nyugdíjba megy.

A 65 éves főorvos valóban „nyugger” lesz, azonban senki se örüljön a távozásának, ugyanis attól eltekintve, hogy innentől ingyen utazik a tömegközlekedésen, vagy nyugdíjas jegyet vesz a múzeumokban, nem változik semmi, jelenleg is a hatvani kórházban ügyel.

Az ismert orvos „visszavonulásáról” a Ferencváros TC is megemlékezett a Groupama Arénában.

A toxikológust külön szólították a mérkőzés előtt, aki nagyon meghatódott a gesztuson. Kubatov Gábor egy különleges ajándék mezt adott át neki, 65-ös számmal ellátva.

Azonnal kap 17 milliárd forintot a gyermekvédelem, Gulyás Gergely Varga Judittal találkozik – Kormányinfó percről percre

Azonnal kap 17 milliárd forintot a gyermekvédelem, Gulyás Gergely Varga Judittal találkozik – Kormányinfó percről percre

Friss számok vannak az Otthon Start programról, közlés érkezett a vállalkozásoknak, a minimálbérből élőknek és az szja-mentességben érintetteknek is. Gulyás Gergely tájékoztatott az európai politika állásáról, a gyermekvédelem extra támogatásáról és a rendőrök lakhatási programjáról. A nemzeti konzultációról is vannak adatok, ahogy az október 23-ai eseményekről is. Tartson velünk!
