Zacher Gábor nyugdíjba megy, de nem teljesen

Zacher Gábor nyugdíjba megy, ennek apropóján készített vele interjút a Bors. A 65 éves főorvos a lapnak azt mondta, valóban „nyugger” lesz, azonban senki se örüljön a távozásának, ugyanis attól eltekintve, hogy innentől ingyen utazik a tömegközlekedésen, vagy nyugdíjas jegyet vesz a múzeumokban, nem változik semmi, jelenleg is a hatvani kórházban ügyel.

Az ismert orvos „visszavonulásáról” a Ferencváros TC is megemlékezett a Groupama Arénában. A toxikológust külön szólították a mérkőzés előtt, aki nagyon meghatódott a gesztuson. Kubatov Gábor egy különleges ajándék mezt adott át neki, 65-ös számmal ellátva.

Zacher Gábor hangsúlyozta, orvosi hivatása mindig az első lesz számára, emögött éppen csak egy kicsivel lemaradva jön a fontossági sorrendben kedvenc klubja, a Ferencváros. Most szombaton is „bevetésen” lesz, csapatával végigkíséri a magyar labdarúgó válogatott találkozóit.

„Izgalmas feladat, de nem azért, mert szurkolok. Nem tehetem meg és nem is akarom, hogy azt lássák: Ni csak, szurkol a doki! Belülről persze drukkolok a magyaroknak és a Fradinak, de ezt az arcomon senki sem láthatja. Ha pedig vége a munkának, leülök – ha győzött, ha vesztett is a csapat – és nekilátok egy tábla finom csokinak” – jelentette ki a toxikológus.