ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.29
usd:
337.13
bux:
101345.95
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zacher Gábor, a Honvéd kórház sürgősségi osztályának vezetője a Sziget Kft. sajtótájékoztatóján az Országos Mentőszolgálat fővárosi székházában 2016. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Zacher Gábor nyugdíjba megy, de nem teljesen

Infostart

A főorvos búcsúztatása a Ferencváros-Paks rangadó előtt volt, különleges ajándékot is kapott Kubatov Gábortól. Viszont mindenkit megnyugtatott: apróbb változásoktól eltekintve minden marad a régiben.

Zacher Gábor nyugdíjba megy, ennek apropóján készített vele interjút a Bors. A 65 éves főorvos a lapnak azt mondta, valóban „nyugger” lesz, azonban senki se örüljön a távozásának, ugyanis attól eltekintve, hogy innentől ingyen utazik a tömegközlekedésen, vagy nyugdíjas jegyet vesz a múzeumokban, nem változik semmi, jelenleg is a hatvani kórházban ügyel.

Az ismert orvos „visszavonulásáról” a Ferencváros TC is megemlékezett a Groupama Arénában. A toxikológust külön szólították a mérkőzés előtt, aki nagyon meghatódott a gesztuson. Kubatov Gábor egy különleges ajándék mezt adott át neki, 65-ös számmal ellátva.

Zacher Gábor hangsúlyozta, orvosi hivatása mindig az első lesz számára, emögött éppen csak egy kicsivel lemaradva jön a fontossági sorrendben kedvenc klubja, a Ferencváros. Most szombaton is „bevetésen” lesz, csapatával végigkíséri a magyar labdarúgó válogatott találkozóit.

„Izgalmas feladat, de nem azért, mert szurkolok. Nem tehetem meg és nem is akarom, hogy azt lássák: Ni csak, szurkol a doki! Belülről persze drukkolok a magyaroknak és a Fradinak, de ezt az arcomon senki sem láthatja. Ha pedig vége a munkának, leülök – ha győzött, ha vesztett is a csapat – és nekilátok egy tábla finom csokinak” – jelentette ki a toxikológus.

Kezdőlap    Belföld    Zacher Gábor nyugdíjba megy, de nem teljesen

zacher gábor

nyugdíj

búcsúztatás

toxikológus

főorvos

mentőorvos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Két éve, 2023. október 7-én támadta meg a palesztin Hamász Izraelt. Az összehangolt csapás során 1200 izraeli halt meg, 250-et pedig túszként Gázába hurcoltak. A támadás után Izrael háborút indított a Hamász ellen, ami azóta is tart. A konfliktus mérföldköveiről és az esetleges békéről Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
 

Tüntetések: Anglia is óriási feszültségben várja az Izrael elleni támadás második évfordulóját

Rendkívüli készültség Berlinben: kedden lángba borulhat a német főváros

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bajban a NATO hatalma: elöregednek az F-16-osok, a KAAN ötödik generációs vadászgépek még évekig nem jönnek

Nagy bajban a NATO hatalma: elöregednek az F-16-osok, a KAAN ötödik generációs vadászgépek még évekig nem jönnek

Törökország tárgyalásokat folytat Katarral, hogy az elöregedő F-16-os vadászgépek lecserélésére a gazdag monarchiától szerezzen be Eurofighter Typhoon vadászgépeket – írja a Middle East Eye.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten

Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten

Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 18:35
Álommeló a tanári munka Magyarországon az OECD szerint
2025. október 7. 17:00
Megvan az első Balaton-parti város, amely korlátozza a betelepüléseket
×
×
×
×