Rokon ölte meg az eltűnt férfit, majd elrejtette az erdőben a holttestet

Miután elfogták, beismerte tettét a férfi, aki a gyanú szerint megölt egy román állampolgárt Tiszakécskén - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság július 15-től körözött egy Tiszakécskén élő férfit eltűnés miatt. Kezdetben úgy tűnt, hogy a férfi a párjával folytatott veszekedés után elindult egy már régóta tervezett romániai utazásra.

A rendőrök adatgyűjtése nyomán kiderült, hogy a román férfit a párja veje ölte meg, és egy közeli erdőben rejtette el a holttestet

– írták. A gyanúsított beismerő vallomást tett. A helyi lakost emberölés miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a járásbíróság elrendelt.