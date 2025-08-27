Ketten is videóra vették az Erzsébet hídi autós kaszkadőrt

„Két olyan helyzetet mutatunk be, amelyekben tényleg csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb baj” – írja a Budapesti Autósok közösségi portálja.

Az első felvételen egy Ford Focus sofőrje hajt végre hajmeresztő manővert az Erzsébet hídon. A fura fordulást a portál két olvasójának fedélzeti kamerája is rögzítette, így több szögből is megfigyelhető, hogyan manőverezett a jármű a forgalomban.

A videóhoz Zerkovitz Dávid közlekedési szakpszichológus is kommentelt, a szakember azt írta: „Rendszeresen megpördülnek azon a helyen. Múltkor az előttem haladó 3,5 tonnás mutatta be ugyanitt, ugyanezt, és láthatóan őt lepte meg a legjobban. Majd valaki felfedi a részleteket, de állítólag a fém hídpálya miatti hőkülönbségben (?) bújik a megoldás, emiatt lesz hirtelen váltással más a tapadás azon a helyen. Ráadásul elég sima aszfaltról van szó, talán érdemes lenne a repterekhez hasonló érdesítést alkalmazni. Ott TÉNYLEG nem ajánlott 45-nél jobban tolni…”

A videón látható második eset a 4602-es úton történt, az M5-ös autópálya felől Ócsa irányába. A felvételt készítő sofőr a körforgalomba hajtva szinte sokkoló látványban részesült: egy szemből érkező autó bukkant fel hirtelen, olyan helyzetet teremtve, amitől bármelyik vezetőnek megemelkedne a pulzusa. A portál hozzáteszi, ez is remek példa arra, mennyire kiszámíthatatlan pillanatok adódhatnak még a látszólag egyszerű forgalmi szituációkban is.