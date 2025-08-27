ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.08
usd:
342.68
bux:
104556.09
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Ketten is videóra vették az Erzsébet hídi autós kaszkadőrt

Infostart

Egy autós egészen hajmeresztő manővert vitt véghez a híd budai hídfőjénél, a mutatványt két szögből is sikerült videóra vennie arrafelé közlekedőknek. Egy másik sofőr pedig Ócsánál értelmezte újra a körforgalom használatát.

„Két olyan helyzetet mutatunk be, amelyekben tényleg csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb baj” – írja a Budapesti Autósok közösségi portálja.

Az első felvételen egy Ford Focus sofőrje hajt végre hajmeresztő manővert az Erzsébet hídon. A fura fordulást a portál két olvasójának fedélzeti kamerája is rögzítette, így több szögből is megfigyelhető, hogyan manőverezett a jármű a forgalomban.

A videóhoz Zerkovitz Dávid közlekedési szakpszichológus is kommentelt, a szakember azt írta: „Rendszeresen megpördülnek azon a helyen. Múltkor az előttem haladó 3,5 tonnás mutatta be ugyanitt, ugyanezt, és láthatóan őt lepte meg a legjobban. Majd valaki felfedi a részleteket, de állítólag a fém hídpálya miatti hőkülönbségben (?) bújik a megoldás, emiatt lesz hirtelen váltással más a tapadás azon a helyen. Ráadásul elég sima aszfaltról van szó, talán érdemes lenne a repterekhez hasonló érdesítést alkalmazni. Ott TÉNYLEG nem ajánlott 45-nél jobban tolni…”

A videón látható második eset a 4602-es úton történt, az M5-ös autópálya felől Ócsa irányába. A felvételt készítő sofőr a körforgalomba hajtva szinte sokkoló látványban részesült: egy szemből érkező autó bukkant fel hirtelen, olyan helyzetet teremtve, amitől bármelyik vezetőnek megemelkedne a pulzusa. A portál hozzáteszi, ez is remek példa arra, mennyire kiszámíthatatlan pillanatok adódhatnak még a látszólag egyszerű forgalmi szituációkban is.

Kezdőlap    Belföld    Ketten is videóra vették az Erzsébet hídi autós kaszkadőrt

budapest

közlekedés

szabálytalanság

erzsébet híd

ámokfutó

körforgalom

ócsa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

A rendeletmódosítással át lehet térni egyik otthonteremtési támogatási formáról a másikra, így például második gyermek születése után a gyermekenkénti tízmilliós tartozáselengedés azok számára is biztosított lesz, akik eredetileg az Otthon Startban gondolkodtak – mondta az InfoRádióban Palkó István. A Portfolio elemzője hozzátette: kedvező jegybanki döntés esetén a jövőben 20 helyett egységesen 10 százalékos önerővel vehetik igénybe a programot a szülők.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az esemény, amibe beleremeghetnek a piacok

Jön az esemény, amibe beleremeghetnek a piacok

Ázsiában többnyire pozitív hangulatban indult a nap, Európában viszont nincs egyértelmű irány, az amerikai tőzsdéken pedig minimálisak az elmozdulások. Nagyobb piaci hatással járó makrogazdasági adat ugyan nem érkezik ma, de így is lesz mire figyelni, ugyanis a zárás után teszi közzé legfrissebb gyorsjelentését az Nvidia. A jelentés különösen fontos, hiszen az elmúlt időszak tőzsdei ralijának túlnyomó része a mesterséges intelligenciához köthető nagy amerikai technológiai részvényeknek volt köszönhető. Idehaza sincs hiány izgalmakból, nagy forgalom mellett tovább emelkednek az Épduferr részvényei. Az emelkedés részleteivel és okaival pedig részletesen is foglalkoztunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak

Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak

A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 16:18
Célkeresztbe került a Lidl, mert túl olcsó egy termék
2025. augusztus 27. 15:42
Rég várt, ütős járművekkel erősít a honvédség – képek
×
×
×
×