ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.45
usd:
338.58
bux:
0
2025. augusztus 20. szerda István
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszédet mond az Alapjogokért Központ és az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány Central European Summit című nemzetközi konferenciáján a Várkert Bazárban 2025. április 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Bóka János: a független, szuverén és erős Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ma is a Szent István király által megalkotott, minden más földi hatalomtól független, szuverén, erős és cselekvőképes Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga - jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállóban.

Bóka János az 1,7 milliárd forintból felépített Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központ átadásán II. János Pál pápa szavait idézve azt mondta, Szent István, Magyarország királya sziklára rakta le annak a háznak alapjait, amit ezer évvel ezelőtt az ősöknek, rajtuk keresztül pedig a magyarok minden nemzedékének épített, akik egymást követték a Kárpát-medencében.

Minden magyar nemzedéknek küldetése a haza megóvása, építése, erősítése és az, hogy ennek felelősségét az őt követő nemzedék szívébe is elültesse, ezzel lehet Magyarország szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarsága között - fogalmazott a miniszter.

A miniszter kifejtette, Szent István király páratlan művét, a hazát és az államot az őt követő nemzedékeknek újra és újra meg kellett alapítaniuk, mindezt a munkát a tatárjárást, a török hódoltság, az elbukott szabadságharcok árnyékában, a nemzetet "megnyomorítani törekvő" békediktátumok súlya alatt, valamint az idegen megszállók és az őket kiszolgáló rendszerek és bábkormányok béklyóját levetve kellett elvégezniük.

"Mi mégis itt vagyunk, nemcsak élünk, de büszkén, emelt fővel állunk minden ártó szándék és talán minden valószínűség ellenére" - fogalmazott.

Bóka János azt mondta, a Kárpát-medence története "a velünk élő példa", mert "nem magától értetődő, hogy vagyunk, és nem magától értetődő, hogy leszünk holnap is". Ezért fontos a független, szuverén, erős és cselekvőképes Magyarország mint a magyar nemzet megmaradásának záloga - tette hozzá.

Beszédében rámutatott, a történelem nem ért véget a 21. században sem, és ezen nem változtat Magyarország NATO-tagsága és európai uniós tagsága sem.

Nem azért csatlakoztunk ezekhez a nemzetközi szervezetekhez, hogy szuverén államiságunkat feladjuk, hanem éppen ellenkezőleg: azért, hogy azt megerősítsük és megőrizzük a magyarok elkövetkező generációi számára - hangoztatta Bóka János.

Közölte, csak a szuverén és erős Magyarországra számíthatnak a magyarok, ha ki akarnak maradni a háborúból, meg akarják védeni a határaikat az illegális migrációtól, támogatni akarják fiataljaikat és családjaikat, biztosítani akarják gazdáik tisztességes megélhetését, valamint a gyarapodás esélyét kínálják a kisvárosaikban és falvaikban élőknek.

A szuverén és erős Magyarország képes arra, hogy a legnehezebb politikai és gazdasági környezetben is építkezzen, erre példa ez a rendezvény és konferenciaközpont, amelynek átadásával évtizedes törekvés ért célba - hangoztatta.

Bóka János a beruházást méltatva kitért arra, az épület a magyar állam és az Európai Unió egymilliárd forint értékű támogatásának köszönhetően, a önkormányzat 700 millió forintos saját forrásával kiegészülve épült meg.

Ez több mint egy művelődési központ, méltóan közvetíti a kállai kettős tánc szellemiségét, és reményeink szerint méltó helyszínévé válik a magyar kultúra és hagyományok ápolásának - jelezte beszédében Bóka János.

Az ünnepségen a város és a megye elöljárói mellett Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, a beruházás keretében egy minden igényt kielégítő épület jött létre, amely alkalmas kulturális rendezvények, családi események, konferenciák és közösségi programok megtartására.

Korszerű színpadi és technikai háttérrel, kényelmes kiszolgálóterekkel és olyan környezettel gazdagodott Nagykálló, amely méltó helyszínt biztosít a legnagyobb ünnepeknek is - mondta a kormánypárti politikus.

Kezdőlap    Belföld    Bóka János: a független, szuverén és erős Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga

nagykálló

bóka jános

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy áttörést hozott most Budapestnek a Forma–1, és nem az utolsót idén

Nagy áttörést hozott most Budapestnek a Forma–1, és nem az utolsót idén

Százezer embert fogadott Budapest az idei Forma–1-es versenyhétvégén, ami 17 százalékos növekedés – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója, aki arról is beszélt az InfoRádióban, hogy a jövő májusban induló közvetlen philadelphiai repülőjárat fel fogja lendíteni a külkereskedelmet és a turizmust.
Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át augusztus 20-a alkalmából.
 

Átadták a Magyar Szent István Rend kitüntetést

Ők kaptak érdemkereszt kitüntetést

Kiadták a riasztást: változott a kemény viharok érkezésének időpontja

Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

A tűzijátékok kilövik a hazai turizmust is

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
1,7 millió katonát vesztett Ukrajna? Kijev is megszólalt a hihetetlenül magas számokról

1,7 millió katonát vesztett Ukrajna? Kijev is megszólalt a hihetetlenül magas számokról

Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja cáfolta azokat az állításokat, melyek szerint az ukrán haderő 1,7 millió katonát vesztett eddig el a frontvonalon - számolt be az Ukrainszka Pravda.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
&quot;Banántrükkel&quot; fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik

&quot;Banántrükkel&quot; fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik

Az infláció és a megugró árak miatt világszerte, így Magyarországon is egyre gyakoribbak a bolti lopások, miközben rohamosan terjednek az önkiszolgáló kasszák. Ez pedig rossz elegy.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

Israel calls up 60,000 reservists ahead of planned Gaza City offensive

The military says troops are already operating in some areas ahead of the planned operation to occupy all of the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 20. 15:31
Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült
2025. augusztus 20. 15:01
Nagy áttörést hozott most Budapestnek a Forma–1, és nem az utolsót idén
×
×
×
×