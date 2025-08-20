Bóka János: a független, szuverén és erős Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga

Bóka János az 1,7 milliárd forintból felépített Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központ átadásán II. János Pál pápa szavait idézve azt mondta, Szent István, Magyarország királya sziklára rakta le annak a háznak alapjait, amit ezer évvel ezelőtt az ősöknek, rajtuk keresztül pedig a magyarok minden nemzedékének épített, akik egymást követték a Kárpát-medencében.

Minden magyar nemzedéknek küldetése a haza megóvása, építése, erősítése és az, hogy ennek felelősségét az őt követő nemzedék szívébe is elültesse, ezzel lehet Magyarország szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarsága között - fogalmazott a miniszter.

A miniszter kifejtette, Szent István király páratlan művét, a hazát és az államot az őt követő nemzedékeknek újra és újra meg kellett alapítaniuk, mindezt a munkát a tatárjárást, a török hódoltság, az elbukott szabadságharcok árnyékában, a nemzetet "megnyomorítani törekvő" békediktátumok súlya alatt, valamint az idegen megszállók és az őket kiszolgáló rendszerek és bábkormányok béklyóját levetve kellett elvégezniük.

"Mi mégis itt vagyunk, nemcsak élünk, de büszkén, emelt fővel állunk minden ártó szándék és talán minden valószínűség ellenére" - fogalmazott.

Bóka János azt mondta, a Kárpát-medence története "a velünk élő példa", mert "nem magától értetődő, hogy vagyunk, és nem magától értetődő, hogy leszünk holnap is". Ezért fontos a független, szuverén, erős és cselekvőképes Magyarország mint a magyar nemzet megmaradásának záloga - tette hozzá.

Beszédében rámutatott, a történelem nem ért véget a 21. században sem, és ezen nem változtat Magyarország NATO-tagsága és európai uniós tagsága sem.

Nem azért csatlakoztunk ezekhez a nemzetközi szervezetekhez, hogy szuverén államiságunkat feladjuk, hanem éppen ellenkezőleg: azért, hogy azt megerősítsük és megőrizzük a magyarok elkövetkező generációi számára - hangoztatta Bóka János.

Közölte, csak a szuverén és erős Magyarországra számíthatnak a magyarok, ha ki akarnak maradni a háborúból, meg akarják védeni a határaikat az illegális migrációtól, támogatni akarják fiataljaikat és családjaikat, biztosítani akarják gazdáik tisztességes megélhetését, valamint a gyarapodás esélyét kínálják a kisvárosaikban és falvaikban élőknek.

A szuverén és erős Magyarország képes arra, hogy a legnehezebb politikai és gazdasági környezetben is építkezzen, erre példa ez a rendezvény és konferenciaközpont, amelynek átadásával évtizedes törekvés ért célba - hangoztatta.

Bóka János a beruházást méltatva kitért arra, az épület a magyar állam és az Európai Unió egymilliárd forint értékű támogatásának köszönhetően, a önkormányzat 700 millió forintos saját forrásával kiegészülve épült meg.

Ez több mint egy művelődési központ, méltóan közvetíti a kállai kettős tánc szellemiségét, és reményeink szerint méltó helyszínévé válik a magyar kultúra és hagyományok ápolásának - jelezte beszédében Bóka János.

Az ünnepségen a város és a megye elöljárói mellett Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, a beruházás keretében egy minden igényt kielégítő épület jött létre, amely alkalmas kulturális rendezvények, családi események, konferenciák és közösségi programok megtartására.

Korszerű színpadi és technikai háttérrel, kényelmes kiszolgálóterekkel és olyan környezettel gazdagodott Nagykálló, amely méltó helyszínt biztosít a legnagyobb ünnepeknek is - mondta a kormánypárti politikus.