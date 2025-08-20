ARÉNA
2025. augusztus 20. szerda István
Katonai tiszteletadással felvonják Magyarország nemzeti lobogóját a Szent István-napi állami ünnepségen a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Infostart / MTI

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át augusztus 20-a alkalmából.

a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

DR. JUHÁSZ ÁRPÁD geológus, televíziós ismeretterjesztő, tudományos szakíró a Föld titkait a nagyközönség számára élményszerűen, ugyanakkor magas szintű tudományos igényességgel bemutató, a hazai természettudományos ismeretterjesztés terén legendás tevékenysége elismeréseként.

a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott

DR. ANGYALÁTI ENIKŐ szemészorvos-kontaktológus, neurológus, a Tapolcai Deák Jenő Kórház főorvosa nagy tapasztalattal és magas színvonalon végzett, elhivatott gyógyítómunkája elismeréseként;

BERKES GYULA, a Győr-Nádorváros Szent Kamillus Plébánia plébánosa több mint négy évtizedes papi szolgálata és oktatói munkája, különösen Győr és Nádorváros területén folytatott értékes közéleti tevékenysége elismeréseként;

RIDEG LÁSZLÓ, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés korábbi elnöke a vármegye településeinek fejlődését szolgáló elhivatott munkája, odaadó közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át:

GIDA ATTILA ZOLTÁN építőmérnöknek, forgalomtervező szakmérnöknek, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének példamutató és felelősségteljes szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

MACZIK ERIKÁNAK, Nádudvar város polgármesterének kiemelkedő településfejlesztési munkája, Hajdú-Bihar vármegye és a város lakossága érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként;

MARKOVICSNÉ DEMETER EDINÁNAK, Putnok város volt önkormányzati képviselőjének magas színvonalú munkája és példaértékű közösségi tevékenysége elismeréseként;

PÁRIS GYULÁNÉNAK, Budapest Főváros Kormányhivatala Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya főosztályvezetőjének a köz szolgálatában több évtizeden át magas színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként;

PÁSZTORNÉ DR. LACZKÓ ZSUZSANNA MÁRIÁNAK, Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztálya munkatársának, korábbi főosztályvezetőjének példaértékű közszolgálati pályafutása, a nyugdíjbiztosítás területén több évtizeden át magas színvonalon végzett szakmai és vezetői munkája elismeréseként;

POLGÁR BEATRIXNAK, a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a közösség szolgálatában közel négy évtizede magas színvonalon végzett tevékenysége, jegyzői munkája elismeréseként;

SÁPI TIBOR villamos-üzemmérnöknek, közgazdásznak, a Diamond 2000 Kft. ügyvezetőjének, Füzérkomlós község volt polgármesterének, a Hegyközi Területfejlesztési Szövetség, az Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület és a Telkibányai Ipartörténeti Gyűjtemény Alapítvány volt elnökének a térség turisztikai és közösségi életének fejlesztése iránt elhivatott, a telkibányai Aranybánya Üdülőparkot üzemeltető cég vezetőjeként végzett tevékenysége, illetve a Hegyköz hírnevét öregbítő sikeres munkája elismeréseként;

DR. SZÁNTÓ MÁRIÁNAK, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatala nyugalmazott hivatalvezetőjének a köz szolgálatában több mint négy évtizeden át kiemelkedő szaktudással végzett munkája és hivatalvezetői tevékenysége elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült

DR. BOGDÁN TIBOR nyugalmazott járási főállatorvos, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya volt osztályvezetője az élelmiszerlánc-biztonság és az állategészségügy területén magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként;

CSOMBÓ ZOLTÁN, Mindszentkálla község polgármestere több mint két évtizede a község fejlődését és a közösségi értékek megőrzését is szolgáló, elkötelezett településvezetői munkája elismeréseként;

JASKÓ PÉTER, Sajógalgóc község polgármestere, falugondnoka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete elnöke a település fejlesztése érdekében végzett munkája, továbbá a vármegye falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatásainak kialakításában és működtetésében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként;

JUHÁSZ ANDRÁS, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Hulladékgazdálkodási Osztálya nyugalmazott osztályvezetője a hulladékgazdálkodás területén példaadó elhivatottsággal végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként;

KELLERNÉ KOVÁCS RITA, az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája nyugalmazott vezetője négy évtizedes közszolgálati pályafutása, valamint Ajka városának közösségi életében betöltött szerepe elismeréseként;

DR. KRISTON-BODNÁR KÁROLY nyugalmazott járási főállatorvos, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya volt osztályvezetője az állategészségügy és az élelmiszerlánc-biztonság területén több mint négy évtizeden át végzett értékes és eredményes szakmai munkája elismeréseként;

LAMI MÓNIKA, Galgagyörk község polgármestere a település fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként;

MOHOS JÓZSEF, Taliándörögd község korábbi polgármestere a település fejlődése, a hagyományok fennmaradása és a helyi közösségi élet kibontakoztatása iránt egyaránt elkötelezett és tevékeny településvezetői munkája elismeréseként;

NAGY ERIKA, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya Egészségbiztosítási Osztálya nyugalmazott osztályvezetője az egészségbiztosítás területén egyedülálló szakmai tudással végzett, magas színvonalú munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként;

NÉMETH MIKLÓS, Pócsmegyer község korábbi polgármestere a község fejlődését szolgáló több mint két évtizedes odaadó településvezetői munkája elismeréseként;

ORAVECZ ROLAND, Bárna község polgármestere a község teljes megújulását, a helyi gazdaság megerősítését szolgáló példaértékű településvezetői munkája és közösségépítő szerepe elismeréseként;

SZÉKELY ANIKÓ, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal volt Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztálya Egészségbiztosítási Osztálya nyugalmazott vezetője a közigazgatás egészségbiztosítási területén több évtizeden át magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként;

SZORCSIK JÓZSEF, Csörög község polgármestere a község fejlődése érdekében végzett munkája, illetve a helyi közösség építése iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként;

TÓTH CSABA, Lesenceistvánd község polgármestere több évtizede a községben élők javát elkötelezetten szolgáló településvezetői munkája elismeréseként;

TÓTHNÉ GREGOR JUDIT, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya Egészségbiztosítási, Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztálya nyugalmazott osztályvezetője a társadalombiztosítás területén évtizedeken át kiemelkedő elhivatottsággal és odaadással végzett munkája elismeréseként;

VÉKONYNÉ HÁZI ESZTER élelmiszeripari gépész, üzemmérnök, Hunyadfalva község polgármestere a község fejlesztését szolgáló településvezetői munkája, a helyi kulturális és közösségi élet fejlődésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként;

VILLÁNYI LÁSZLÓ, Darány község polgármestere három évtizede végzett településvezetői munkája és közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Navracsics Tibor Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adott át:

KENDE KATALIN írónak, szerkesztőnek Sümeg és térsége kulturális életét gazdagító sokoldalú tevékenysége, inspiráló előadásai és publikációi, illetve Várkonyi Nándor szellemi hagyatékának gondozása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként;

MAJORNÉ SOMOGYI ÉVA MÁRIÁNAK, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Gyámügyi Osztálya nyugalmazott szakügyintézőjének négy évtizeden át magas színvonalon végzett munkája elismeréseként;

NÉMETH JENŐNEK, Nyirád község alpolgármesterének, a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület elnökének a település érdekében magas színvonalon végzett vezetői és közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

SZARVÁK ARANKA ANITÁNAK, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala civil kapcsolati és kábítószerügyi ügyintézőjének kiemelkedő elhivatottsággal végzett értékes szakmai munkája elismeréseként;

TAKÁCS KÁROLYNÉNAK, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztálya nyugalmazott szakügyintézőjének nyugdíjbiztosítási és pénzügyi szakterületen magas színvonalon végzett és eredményes közigazgatási munkája elismeréseként;

TAKÁCSNÉ KOZÁK EDITNEK, a Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének, igazgatási ügyintézőjének a köz szolgálatában több mint négy évtizeden át végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként;

VASS ANIKÓ szülésznőnek, az Ajkai Magyar Imre Kórház osztályvezető főnővérhelyettesének példaértékű és elhivatott szakmai munkája elismeréseként.

Továbbá gratulálnak azon állami kitüntetésben részesülőknek is, akik nem tudtak elmenni az ünnepélyes átadóra:

DR. SZABÓ ÉVA MÁRIA nyugalmazott járási főállatorvosnak, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya volt osztályvezetőjének, aki Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesül, valamint

SEBESTYÉN ERZSÉBETNEK, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya nyugalmazott ügyintézőjének, aki Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesül.

Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át augusztus 20-a alkalmából.
 

