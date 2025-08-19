Ők kaptak érdemkereszt kitüntetést augusztus 20-a alkalmából

Az ünnepségen Zsigó Róbert kiemelte: a Himnusz, amelynek kezdő sora gondolkodásunk alapvető keretezője is, a történelem számos pillanatában nyújtott kapaszkodót a magyar nemzet számára.

"Isten megáldotta a magyart, hogy legyen ereje a próbákat kiállni, a nehézségekből felállni, a jelenben élni és a jövőben hinni"- mondta Zsigó Róbert.

Mint fogalmazott: "Ma a világ ismét meginogni látszik: háborúk, a múltat újra eltörölni szándékozó gondolatok, hitet tagadó eszmék teszik bizonytalanná és töredezetté az emberi és benne a magyar létezést". Zsigó Róbert szerint az ebből fakadó kérdés, hogy milyen világot álmodunk és milyen hazát hagyunk a gyermekeinkre, pedig egyre égetőbb.

Mint mondta, a magyar válasz egyértelmű: békét akarunk és nem háborút, a múltat megőrizni és nem megtagadni. A nemzetek Európájáért teszünk és nem a hálózatok uniójáért, a magyar kultúráért dolgozunk és nem a globalitásért, a magyar családokban hiszünk és nem a migrációban.

"Ma, amikor végigtekintünk a kitüntetettek névsorán, van okunk a bennünket követő magyar jövőben reménykedni"- tette hozzá Zsigó Róbert, aki a díjazottakat méltatva úgy fogalmazott: "Büszkék vagyunk ezekre a kiemelkedő teljesítményekre, amelyek hazánk hírnevét öregbítik, közösségünket megerősítik, kultúránkat gazdagítják és tudományos életünket a világ élvonalában tartják".

"Nemzetünk születésnapja nemcsak egy ország ünnepe, hanem minden magyaré. Azoké, akiknek születésnapját generációról generációra ünnepli családjuk, vagy történelmünket formáló tettei miatt nemzetünk, Európa sőt a világ, mert örökségük velünk él most is" - emelte ki Hankó Balázs a díjátadón mondott beszédében.

"Önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet"

Hangsúlyozta: egyik legnagyobb formátumú államférfink István király, aki nem csupán országot, hazát teremtett, hanem mindezt a kereszténység fundamentumára helyezte, "melynek szegletkövei hitünk által formált kultúránk, a világot jobbítani szándékozó tudásunk, a közösséget szolgáló hivatásunk, és nemzetünk jövőjének zálogai, családjaink".

A miniszter a díjazottakról szólva kiemelte: "mindaz, amit tudunk a világról és hazánkról, és mindaz, amit majd még megismerünk, megtanulunk és továbbadunk róla, az az önök elméjében és szívében, lelkében van, önök emelik a mindennapokban magasba a magyar nemzetet". Azok, akiktől fiatalok százai tanulnak néptáncot és népzenét, vagy értik meg a klasszikusokat, azok, akik a világ élvonalába juttatják a magyar egyetemeket, akik élővé teszik a magyar hagyományokat, akik tanítanak, a sport szeretetére nevelnek fiatalokat, támogatják a legnehezebb helyzetben lévőket, vagy gyógyítják a betegségben szenvedőket - sorolta.

"Közös felelősségünk, hogy nemzetünk értékállóságát, a teremtett világ rendje szerinti tiszteletét, a családok iránti elkötelezettségét megőrizzük egy olyan korban, amikor számos helyen a mindezen alapvető értékeket tagadó amorf ideológiák tombolnak" - hangoztatta a miniszter.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

ANDREA PAOLINI MERLO táncművész, koreográfus, balettmester, fotóművész, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagja,

APPELSHOFFER JÁNOS Harangozó Gyula-díjas táncművész, néptáncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem főiskolai adjunktusa, a Fordulj Kispej Lovam néptáncegyüttes táncosa,

AUTH ATTILA Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi docense,

BAKOS FERENC költő, író, műfordító,

DR. BAKSA BRIGITTA etnográfus, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára,

BENYUS SÁNDOR, a Benyus Testvérek Kamaraegyüttes alapítója,

BENYUS SÁNDORNÉ, a Benyus Testvérek Kamaraegyüttes alapítója,

BISZTRAI GYÖRGY nordic walking oktató, a Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Életmód Egyesület alapítója és vezetője,

BUKOVICS JÁNOS mesemondó, a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület, a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség és a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület tagja,

DR. CSIZMADIA TIBOR GÁBOR műszaki menedzser, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánhelyettese, Menedzsment Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára,

DR. CSOMÓS PÉTER szakgyógyszerész, a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karának főiskolai tanára, a Békés Vármegyei Központi Kórház Központi Laboratóriumának osztályvezető főgyógyszerésze,

CSONKA FERENC könyvkötőmester, a Könyvkötők Országos Ipartestületének alapító tagja,

ÉRDI MARIANNE tárgyrestaurátor-művész, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Országos Széchényi Könyvtár főrestaurátora,

FEKETŰ BÉLA, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola igazgatója,

FÖLDESI FERENC filológus, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának vezetője,

GYŐRFI ISTVÁN, a Pécsi Nemzeti Színház operaénekese,

HALÁSZ ÁGNES zeneelmélet-tanár, korrepetitor, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának címzetes egyetemi docense,

HARSÁNYI ISTVÁN, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója,

DR. HORVÁTH SÁNDOR DOMONKOS jogász, író, a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója,

KAZINCZY ESZTER táncművész, balettmester, a Magyar Táncművészeti Egyetem címzetes egyetemi docense, mesteroktatója,

KENYERES SÁNDORNÉ népművelő-könyvtáros, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület korábbi elnöke, szaktanácsadója,

DR. KEVEI PÉTER matematikus, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének tanszékvezető egyetemi docense,

KNAUZ PÉTER gépészmérnök, a Pannon Famulus Kft. stratégiai igazgatója, az Uniklub Kft. ügyvezetője,

KOLLÁR IMRE, a debreceni Kodály Filharmónia vezető karmestere,

KOVÁCS GÁBOR DÉNES színháztörténész, szakíró, a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója,

KUBINA PÉTER nagybőgőművész, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense,

LASKAY EDIT zongoraművész, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának mesteroktatója,

LAX ÉVA énekes, énektanár, nyelvtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium művésztanára, az Affetti Musicali együttes alapító tagja,

LENCSÉS ZSOLT festőművész, az ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület alapító elnöke,

DR. LIMBACHERNÉ DR. LENGYEL ÁGNES etnográfus, főmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának intézményvezetője,

LIPTÁK DÁNIEL népzenetanár, muzikológus, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, a Békés Banda és a Rozsdamaró zenekar tagja,

LUKÁCS LÁSZLÓ néptáncpedagógus, koreográfus, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület alelnöke,

MAKRAI ZSUZSA zománcművész,

MUSZKA GYÖRGY koreográfus, néptáncoktató,

MUSZKA ILONA ENIKŐ néptáncoktató, hagyományőrző, a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola öttevényi néptánccsoportjának művészeti vezetője, a győrszentiváni Cserók Néptáncegyüttes és az Aranymálinkó Gyermektánccsoport koreográfusa,

NAGY ZOLTÁN könyvtáros, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezető-helyettese, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtárosok Szervezetének tiszteletbeli elnöke,

NÉMETH JÓZSEF, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar klarinétművésze, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója,

ORAVECZ EDIT néptáncoktató, az Ajkai Bányász Hagyományőrző Egyesület és az Apte Művészeti Egyesület - Néptáncosok Baráti Köre elnöke,

DR. OSVÁTH VIOLA gyermek klinikai- és mentálhigiénés szakpszichológus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának főiskolai docense, a Gyógyulás a Gyászból Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány kuratóriumi titkára, mesterterapeutája,

ŐRINÉ DR. FODOR MÁRTA jogász, jogtörténész, a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke,

DR. RAFFAY-DANYI ÁGNES NÓRA közgazdász, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, volt tanszékvezetője,

RIEDERAUER RICHÁRD zeneszerző, a Magyar Nemzeti Férfikar karigazgatója,

RUZSA ÉVA, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatója,

SCHÖCK GYULA könyvművész, a Schöck ArtPrint Kft. alapítója, művészeti vezetője,

DR. SOÓS ISTVÁN, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógia Karának főiskolai docense,

SÜTŐ LEVENTE LEHEL bútorfestő-asztalos és fafaragó népművész, a népművészet mestere,

SZAKÁCS IMRE LÁSZLÓ festőművész,

SZENDREI ZSOLT építészmérnök, az Építész Továbbképző Nonprofit Kft. ügyvezetője,

SZENTESINÉ KISS KATALIN, a Kaposvári Szakképzési Centrum Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója,

DR. SZOLYÁK PÉTER muzeológus, a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója,

SZŰCSNÉ URBÁN MÁRIA néptáncpedagógus, a jászberényi Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,

DR. TAPODI ZSUZSANNA MÓNIKA irodalomtörténész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának egyetemi professzora,

TÓTH BÉLA JÓZSEFNÉ szolnokicsipke-készítő, viseletvarró,

TUTERVAI MÁTYÁS építészmérnök, a Magyar Építész Kamara alelnöke, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Építész Kamara elnöke,

DR. VÁCZY KÁLMÁN ZOLTÁN, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese,

VARGA JÁNOS "BOXOS", a Zalai Táncegyüttes és a Maros Művészegyüttes volt művészeti vezetője, koreográfusa,

DR. VÁRHELYI TAMÁS informatikus, orvos, közgazdász, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének főiskolai tanára, korábbi gazdasági főigazgatója és innovációs igazgatója,

VASNÉ BOTÁR ÁGNES, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Technikum igazgatója,

ZAKARIÁS ANIKÓ karnagy, a pesterzsébeti Csili Művelődési Központ Kamarakórusának alapító vezetője.

Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

DR. AMBERGER ERZSÉBET nyugalmazott tisztifőorvos, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata Soproni Idősek Gyalogló Klubjának vezetője,

AMBRUS ANDRÁS színművész, író,

AUTH ÁGNES karnagy, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola nyugalmazott tanára,

BENKŐ ZSOLT bluesgitáros, zeneszerző,

BESE BOTOND zenész, hangszerkészítő népi iparművész, a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára,

BÍRÓNÉ MARSI ANDREA néptáncpedagógus, a Világ-Virága Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,

DR. BÓDINÉ KERSNER KATALIN műemlékvédelmi szakmérnök, tudományos kutató, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatóhelyettese, a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Karának főiskolai docense,

BONCSÉR GÁBOR népzenész, a Számadó Zenekar művészeti vezetője, a Bulgárföldi Általános Iskola és a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola tanára, a Tradíció Edukáció Alapítvány elnöke,

BRUGÓS SÁNDOR-CSABA táncművész, koreográfus, néptáncoktató, a nagyváradi Szigligeti Színház Táncegyüttesének korábbi tánckarvezetője, szólistája, alapító tagja,

CSERESZNYÉS GYULA "CSERKÓ", a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének alapító tagja,

DANYI GYULÁNÉ informatikus könyvtáros, a besenyszögi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője,

DARMOS ISTVÁN néptáncpedagógus, etnográfus, a Bodrog Néptáncegyüttes vezetője, a sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum tudományos munkatársa, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnökségi tagja,

DÁVIDNÉ GYARMATI ZSUZSANNA szövő népi iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja,

DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész, levéltáros, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa, a Honismereti Szövetség elnöke,

DEÉSY GÁBOR ÁDÁM, a Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület elnöke,

FARKAS ERZSÉBET, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének szakreferense,

FEJES KITTY táncművész, koreográfus, a Fővárosi Nagycirkusz tánckarvezetője és koreográfusa, a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola évfolyamvezetője,

HANUSZ ZOLTÁN népzenész, nagybőgőművész, a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ kulturális menedzsere, a Figur Polgári Társulás alapító elnöke,

HUSZKA JÓZSEF "LEÓ", a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének elnöke,

JOSEF MICHAELIS költő, író, a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese,

JUHÁSZ GYULA népzene- és népi kultúra-tanár, népzenekutató, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa, a Hagyományok Háza vajdasági hálózatának volt vezetője, a Juhász zenekar alapító tagja,

KARÁCSONY TAMÁSNÉ BAJZIK ÉVA JUDIT népzenetanár, népzenész, a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola tanára,

DR. KISS ÁKOSNÉ GONDA ERIKA, az Eszmék és Értékek Alapítvány és a Bárczay Alapítvány Miskolc és Környéke Fejlesztéséért elnöke,

KISSNÉ ÁLMOSDI MÁRTA, a Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikumának tanára,

DR. KOCSIS ZOLTÁN karnagy, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének korábbi elnöke és Művészeti Bizottságának elnöke, a debreceni Kodály Kórus vezető karnagya, a soproni Kórus Spontánusz karvezetője,

KOKAS ÉVA, a győri Generációk Művelődési Házának igazgatója,

KOLCSÁR BÉLA, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója,

KOMJÁTHI TAMÁSNÉ szövő népi iparművész, díszítőművészeti oktató, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Tanácsadó Testületének tagja,

KOVÁCS ISTVÁN, a Kovács és Krisztián '98 Kft. ügyvezetője,

KOVÁCS ISTVÁN költő, irodalomszervező,

LAKATOS ISTVÁN fafaragó, a Békés Vármegyei Népművészeti Egyesület vezetőségének tagja,

LŐRINSZKY ATTILA nagybőgőművész,

NAGY TIBORNÉ, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Katolikus Pedagógia nemzetközi neveléstudományi szakfolyóiratának olvasószerkesztője,

PÁLINKÁS GERGELY jazzgitáros, dalszerző,

PÉCSINÉ EDVI EDIT, a West Hungária Bau Kft. ügyvezetői asszisztense,

PÉLI ILDIKÓ fuvolatanár, karvezető, a szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola mesterpedagógusa, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar tagja,

ROTICS JÓZSEF, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium nyugalmazott vezetője,

SERES ISTVÁN "PIPU" táncos-koreográfus, rendező, producer, a Kolo Szerb Kulturális Központ alapító vezetője, a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház korábbi igazgatója,

SŐRE FERENC, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum tanára,

SZABÓ SÁNDOR, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese,

SZALAI JUDIT táncművész, a Győri Balett magántáncosa,

SZOLANICS ELVIRA népi iparművész, keramikus, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület alelnöke,

SZŰCSNÉ GÁSPÁR ZSUZSANNA, a Gesztelyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanára,

TAPOLCZAI-ZSURÁFSZKY LILLA mesekönyvszerző, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncművésze, énekes szólistája,

VEREBES-NAGY EDIT, a Szolnoki Művésztelep irodavezetője,

ZSIFKOVICS JÓZSEFNÉ, a nagynyárádi Művelődési Ház volt igazgatója, a Nagynyárád-Grossnaarad Magyar Német Baráti Kör elnöke.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

ÁDÁM ZSUZSANNA, a Magyar Állami Operaház magánénekese,

BARABÁS KATALIN, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézetének titkára,

BENCSIK MÁRTA szalma-, csuhéfonó népi iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagja,

BENKO PÁL népi kézműves alkotó, a Füleki Gimnázium tanára, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnöke, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete és a Motolla Kézműves Baráti Kör tagja,

BENKO TÜNDE népi kézműves alkotó, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola tanára, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete és a Motolla Kézműves Baráti Kör tagja,

BOGDÁN GÂTU KLÁRA népdalénekes, néptáncoktató, hagyományőrző,

BORSI CINTIA ERIKA, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kereskedelmi vezetője,

DÓRA FRUZSINA etnográfus, a Hagyományok Háza Közművelődési és Tudományos szakcsoportjának munkatársa,

DUCSAI TIBORNÉ, a Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott drámapedagógusa,

FELFÖLDI GÁBOR magyar- és drámapedagógia-tanár, színháztörténész, a Pannon Egyetem Rektori Kabinet Kultúraszervező Csoportjának vezetője,

HÁCSKÓ IMRÉNÉ szövő népi iparművész, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja,

HANKÓ JÁNOS fővilágosító, a József Attila Színház világosítótárának vezetője,

HORVÁTH ÁDÁM táncművész, koreográfus, a József Attila Színház Tánckarának vezetője,

HUTKAI LÁSZLÓNÉ, a népi játék és kismesterségek oktatója, a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület tagja,

ILYÉS RÓBERT, a Szegedi Kortárs Balett műszaki vezetője, ügyelője,

KOLUMBÁN NORBERT táncművész, a Duna Művészegyüttes szólistája,

KONRÁD VIKTOR népzenész, hangszerkészítő,

MATOLA DÁVID, a Pécsi Balett magántáncosa,

MEZEI BALÁZS táncművész, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája,

ORLAINÉ TAUER ANDREA, a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatóságának tanulmányi ügyintézője,

PÁLFFY ZOÁRD táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes kar- és szólótáncosa,

PAPP KORNÉL villamosmérnök, médiatechnikus, a Magyar Állami Népi Együttes műszaki vezetője,

PLITA MÁRK, a Gárdonyi Géza Színház táncművésze,

POHODNIH ELLINA táncművész, a Magyar Nemzeti Balett magántáncosa,

ROGERSON PAUL RICHARD, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központjának tanácsadója,

SZABÓ LÁSZLÓ táncművész, a Hargita Székely Néptáncszínház művészeti vezetője,

SZARVAS ENDRE, a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese,

SZOKOLIKNÉ KALMÁR JUDIT közgazdász, a Pannon Egyetem kancellári kabinetvezetője,

TÚRI LAJOS PÉTER táncművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház koreográfusa,

TURÓS ISTVÁNNÉ népiékszer- és csipkekészítő népi iparművész, a Magyar Csipkekészítők Egyesületének és a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének tagja,

VERBŐCZI DOROTTYA, a Hagyományok Háza szakadminisztrátora,

VINCZE LOTÁR, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze.

Példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. GYURICZA CSABA agrármérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora,

DR. HAJDÚ ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, egyetemi tanár,

ROBY LAKATOS hegedűvirtuóz, előadóművész.

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. BERECZKI IBOLYA néprajzkutató, muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum címzetes főigazgató-helyettese, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének és a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületének elnöke,

DR. GURZÓ IMRE, a Gál Ferenc Egyetem professor emeritusa,

DR. HAJDU LAJOS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, Matematikai Intézetének volt igazgatója,

DR. HELL ZOLTÁN okleveles vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának egyetemi tanára,

DR. HELTAI JÁNOS irodalomtörténész, könyvtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott tudományos kutatója,

DR. HÍR JÁNOS muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pásztói Múzeum korábbi igazgatója,

DR. HOPP BÉLA fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Fizikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,

DR. ILISZ ISTVÁN vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszeranalitikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,

DR. IMRE MIKLÓS jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa, korábbi rektorhelyettese és dékánja,

DR. KISS LORÁND kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetének intézetigazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerkémiai Intézetének volt intézetvezető egyetemi tanára,

DR. KOVÁCSNÉ DR. BÁCSKAY ILDIKÓ KATALIN gyógyszerész, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Egészségipari Intézetének igazgatója, Gyógyszertechnológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. KÖKÉNYESI SÁNDOR, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem emeritus tanácsadója,

DR. KRIZBAI ISTVÁN ADORJÁN kutatóorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója és Neurovaszkuláris Egység Kutatócsoportjának vezetője,

DR. KUTOR LÁSZLÓ villamos üzemmérnök, pszichológus, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára,

LÉVAI PÉTER fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, a CERN Tanácsának tagja,

MAKLÁRY LÁSZLÓ karmester, kiváló és érdemes művész, a Madách Színház karmestere, a Budapesti Operettszínház korábbi főzeneigazgatója,

MENYHÁRT JÁNOS Máté Péter-díjas gitáros, zeneszerző, zenei rendező, dalszövegíró, az egykori V'Moto-Rock együttes alapító tagja,

DR. NAGY NOÉMI vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, az Imre Lajos Izotóplaboratórium vezetője,

DR. NEMERKÉNYI ZSOMBOR JÁNOS kartográfus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete Kartográfiai Geoinformatikai Munkacsoportjának vezetője, tudományos munkatársa, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke,

DR. POSTA KATALIN ANDREA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettese, Genetika és Biotechnológia Intézetének igazgatója, Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. SOLTÉSZ JÁNOS teológus, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola volt rektora, egyetemi tanár,

SULTAN RAEV, a Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet főtitkára,

SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa és Bölcsészettudományi Karának korábbi dékánja.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

DR. ANCZA ERZSÉBET okleveles gépészmérnök, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának korábbi oktatási dékánhelyettese, egyetemi docens,

DR. ANTAL PÉTER mérnökinformatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának és Bioinformatikai laboratóriumának vezetője,

BENKE ÉVA, az egykori szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola docense,

DR. CSANÁDY ETELE SÁNDOR okleveles faipari mérnök, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának egyetemi tanára,

DR. FÁBIÁN ADRIÁN jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanár,

DR. FEKETE ALBERT tájépítész mérnök, kertészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, volt dékán,

FRIEDRICHNÉ DR. HAADER LEA kódexkutató, nyelvtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont volt tudományos főmunkatársa,

DR. GORTKA-RÁKÓ ERZSÉBET okleveles szociálpolitikus, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja, tanszékvezető főiskolai tanára,

HEGEDŰS 2 LÁSZLÓ Munkácsy Mihály- és Balázs Béla-díjas képző- és fotóművész, filmrendező,

DR. HORVÁTH ERZSÉBET református lelkipásztor, egyháztörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának igazgatója,

HORVÁTH GÁBOR DLA karvezető, karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára, a Duna Szimfonikus Zenekar és a Szent István Filharmonikusok karmestere, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar vezető karnagya,

DR. HORVÁTH ZITA történész, a Miskolci Egyetem rektora, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,

DR. JAKAB ALBERT ZSOLT néprajzkutató, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának tagja, tudományos főmunkatársa,

DR. KISS ATTILA kutató vegyész, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központjának igazgatója,

KULCSÁR NOÉMI Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi docense, a Kulcsár Noémi Tellabor társulat alapítója,

DR. MAKOVÉNYI FERENC építészmérnök, az egykori Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja,

MALI ISTVÁN klarinétművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar konzultánsa, korábbi vezető zenekari menedzsere, a Magyar Állami Operaház volt zenekari igazgatója,

MONSZPART ZSOLT GYÖRGY, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke,

DR. POGÁTSNIK MONIKA vegyészmérnök, marketing-szakközgazdász, mérnöktanár, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánhelyettese, Mérnöki Intézetének igazgatója, egyetemi docens,

PONGOR LÁSZLÓ építészmérnök, a POND Mérnöki Iroda, Tervező és Szolgáltató Kft. alapítója, statikus mérnöke,

DR. RAJNAI ZOLTÁN, Magyarország nemzeti kiberkoordinátora, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanácsának tagja, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, egyetemi tanár,

DR. REMSEI SÁNDOR közgazdász, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docens,

ROHONYI ANIKÓ Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház örökös tagja,

DR. SAMU KRISZTIÁN, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyettese, tanszékvezető-helyettes egyetemi docens,

SASNÉ DR. GRÓSZ ANNAMÁRIA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docens,

DR. SZABÓ NORBERT PÉTER geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára,

DR. SZABÓ SZABOLCS karvezető, a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya, a Pécsi Leőwey Klára Női Kar és a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus karvezetője, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nyugalmazott tanára,

DR. SZENCZI ÁRPÁD, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának nyugalmazott dékánja, főiskolai tanára, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda korábbi igazgatója, volt önkormányzati képviselő,

SZOLNOKI TIBOR Jászai Mari-díjas színművész, énekes, az Operettvilág Együttes művészeti vezetője,

VAJDA LÁSZLÓ tűzkovács népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Tiszaeszlár község polgármestere,

VÉGH ANDOR hangszerkészítő népi iparművész, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

DR. BÁNHEGYI GABRIELLA állattenyésztő és agrármérnök, jogász, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézetének egyetemi docense,

DR. BIRÓ PÉTER matematikus, közgazdász, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem Operáció és Döntés Intézetének egyetemi docense,

ELLÁNÉ BODONYI KATALIN énekművész, karvezető, a Nemzeti Énekkar nyugalmazott karigazgató-helyettese, szólamvezetője,

FERENCZI ANNA zenepedagógus, a gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egykori igazgatója, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány volt projektvezetője,

HELTAI MIKLÓS GÁBOR, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója,

MANDEL HELGA, a FilMandel Project Kft. casting directora,

DR. MICSKEI ZOLTÁN IMRE műszaki informatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi docense, a Kritikus Rendszerek Kutatócsoport vezetője,

TAKÁCS DÉNES gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető-helyettese, egyetemi docense,

DR. UJVÁRY TAMÁS jogász, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója.

Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

DR. CSIKÓS TAMÁS csecsemő- és gyermekgyógyász, nephrológus, házi gyermekorvos, iskolaorvos, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának szakorvosa,

FARKAS MAGDOLNA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum igazgatója,

FARKAS MIHÁLY cimbalomművész, zeneszerző, producer, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum igazgatója,

HANCZ GÁBOR újságíró, a Széchenyi István Egyetem Kommunikációért és Sajtókapcsolatokért Felelős Igazgatóságának vezetője, Győrsövényház község alpolgármestere,

HRIVNÁK TÜNDE divattervező,

KENESE SZILVIA könyvtáros, a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének elnöke,

RÉTFALVI ANTALNÉ nyugalmazott pedagógus, a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt igazgatója,

SAMU ZOLTÁN népzenész, népzenetanár, a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezető mestertanára,

DR. VASZIL LÁSZLÓ csecsemő- és gyermekgyógyász, Kerepes város házi gyermekorvosa,

VIRÁGHNÉ VAJDA GYÖNGYVÉR táncművész, koreográfus, a Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület elnöke, a Gödöllő Táncszínház művészeti vezetője.

Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

BENEDEK KRISZTINA MÁRIA népi énekes, előadóművész, néptáncpedagógus, a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola tanára,

DUKA ELEMÉR csellóművész, a 100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetője,

KARCZAGI JÁNOS nóta- és operetténekes,

KÉRI VERONIKA ultrafutó, testépítő és fitneszsportedző,

KOLLÁR ÁGNES nyelvtanár, a Hamburgi Egyetem magyar lektora, a Németországi és Ausztriai Magyar Lektorok Fórumának alapítója,

KOVÁCS-BERNÁTH TÜNDE, a Szolnoki Szakképzési Centrum Kreatív Technikum és Szakképző Iskola oktatója,

NAGY NIKOLETT táncművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Tánctagozata és a Kecskemét City Balett táncosa,

RÓZSAVÖLGYI SÁNDOR, a Gödöllői Sport Klub igazgatója és a Labdarúgó-szakosztály elnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Vármegyei Igazgatóságának társadalmi alelnöke,

VÁGÓ BERNADETT musicalszínész, előadóművész.

A népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Népművészet Mestere díjban részesült:

CSAPÓ ANGÉLA kézi szövő, takács,

EGRI ISTVÁN fafaragó,

JÓKAI MÁRIA pedagógus, néprajzkutató,

LÁDÁS JÓZSEF néptáncos, hagyományőrző, mesemondó,

MÁTHÉ DEZSŐ néptáncos, hagyományőrző,

NAGYNÉ TÖRÖK ERZSÉBET fazekas népi iparművész,

SEBŐK VALÉRIA hímző népi iparművész,

SENYO JOLÁN énekes,

SZUPERNÉ BOHUS JUDIT hímző népi iparművész,

VARGA ZSUZSANNA EMÍLIA néptáncoktató, hagyományőrző.

Kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át:

BÉRES KATALIN, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum történész-főmuzeológusa, történeti osztályvezetője,

DR. TÓTH ARNOLD, a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályvezetője, főmuzeológusa.

Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyula-díjat vehetett át:

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem Központi Levéltára levéltárigazgatója.

Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjat vehetett át:

DR. KÜHRNER ÉVA, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára könyvtárvezetője,

ZSIGÁNÉ KÓRÓDY JUDIT információkutató, az Infodok Kft. - Magyar Telekom Infotéka ügyvezetője.

Közművelődés-igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Bánffy Miklós-díjat kapott:

HEDRY MÁRIA író, a Klebelsberg Kastély művészeti vezetője,

KÖRNYEI ATTILA zenész, menedzser, producer,

NEMLAHA GYÖRGY újságíró, szerkesztő, művészeti és zenei író.

Hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vehetett át:

HEFNER ERIKA közművelődési szakértő, drámapedagógus, a Csengey Dénes Kulturális Központ volt szakmai igazgatója,

JUHÁSZ JÓZSA, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatója,

KOLTI HELGA, a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. projektvezetője, kulturális szakember, szupervizor,

MÁTYÁS ZOLTÁN, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója,

MÉSZÁROS SZILÁRD, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.

Hosszabb időn át közművelődési intézményekben vagy közösségi színtereken végzett tevékenysége elismeréseként Csokonai Vitéz Mihály-díjat vehetett át:

a DŰVŐ ZENEKAR,

DR. GAUG ÁGNES, a Martin György Néptáncszövetség művészetszervezője,

a LAUTITIA KÓRUSCSALÁD.

Hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett tevékenysége elismeréseként Martin György-díjban részesült:

KISNÉ PORTIK IRÉN néprajzkutató, szakíró, a Gránátalma Egyesület elnöke,

LÁNYI GYÖRGY népzenész, az Óbudai Népzenei Iskola zenetanára,

DR. RATKÓ LUJZA néprajzkutató, volt főmuzeológus,

TÖTSZEGI TEKLA néprajzi szakértő, a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum igazgatója.

A magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható Pro Cultura Hungarica díjban részesült:

PÁLL ETELKA növényi festő.

Kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére Népművészet Ifjú Mestere kitüntetésben részesült:

BERKÓ CSUVÁRDITY TAMARA mesemondó, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szakmunkatársa,

DEMJÉN DOROTTYA nemezkészítő,

SÁNTA MÁRTON fazekas,

SZALAI FATIMA ESZTER népi énekes, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója, az amor fati énekese,

SZÉL GÁBOR néptáncos, a Magyar Állami Népi Együttes tánckari tagja.

Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át:

CSEKE DÁVID R.SZDS., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály kiemelt főnyomozója,

ELEKES ISTVÁN R.ALEZ., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály alosztályvezetője,

a FABOTÓ CITERAZENEKAR,

DR. TÓTH PÉTER, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének címzetes egyetemi tanára.