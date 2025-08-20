ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.44
usd:
338.93
bux:
0
2025. augusztus 20. szerda István
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tűzijáték a Duna felett Budapesten 2022. augusztus 27-én. A látványosságot az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) zivatarra figyelmeztető vészjelzése alapján halasztotta el egy héttel az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Magyarország születésnapját, de az államalapítást, az új kenyeret, sőt az alkotmányt is ünnepeltük már augusztus 20-án, amely mára Magyarország legjelentősebb állami ünnepévé vált. Az elmúlt századokban viszonylag kevés változáson mentek keresztül a megemlékezések, de 1945 és 1989 között folyamatosan újraértelmezte a hatalom az ünnep jelentőségét – mondta el Tóth Judit, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa az InfoRádióban.

1945-től, amikor a szovjetek betették Magyarországra a lábukat, egy új világ, új berendezkedés kezdett kialakulni Magyarországon, ami évről évre meglátszott az augusztus 20-i ünnepségeken is – mondta el Tóth Judit, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa az InfoRádióban. Ebben azért volt egy kis fokozatosság. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a Rákosi-korszakban történt, de voltak ennek lépései, hogy hogyan tünteti el a rendszer azokat a szimbólumokat, azokat a fontos motívumokat, amelyek évszázadokon keresztül megtöltötték tartalommal ezt az ünnepet – tette hozzá.

1947 egy fontos dátum, mert utoljára tarthattak Szent Jobb-körmenetet, ekkor még Mindszenty József vezetésével

– ez volt szerinte az első lépcsőfok a régi világ szimbólumainak megszüntetési folyamatában.

„1948 nagyon érdekes: ha megnézzük a korabeli média termékeit, akár a Ludas Matyit, akár a Magyar Dolgozók Pártja központi lapját, a Szabad Népet, azt látjuk, hogy Szent István neve még ott van, még a Szabad Népben is, és Szent István napját ünnepelték még 1948-ban is” – mondta Tóth Judit. Ennek azért van nagy jelentősége, mert 1948 júniusában már létrejött az állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja, de Szent István neve még él.

De felbukkan 1948-ban az új kenyér is, ami nagyon fontos motívummá vált a kommunista diktatúra ideje alatt. Ez a szimbólum leginkább onnan vált ismertté, hogy 1948. augusztus 20-án Rákosi Kecskeméten tartott egy nagyívű beszédet. Ekkor hirdette meg a kollektivizálást, a magántulajdon felszámolását a mezőgazdaságban, a később kuláknak bélyegzett módos gazdák elleni hadjáratot, és ez a nap Kecskeméten az új kenyér ünnepe volt. Tehát 1948-ban még van Szent István, de már ott van az új kenyér mint domináns elem.

1949 a legfontosabb mérföldkő, hiszen ekkor adják ki a sztálinista mintára készült alkotmányt, amit augusztus 20-án iktattak törvénybe.

Augusztus 18-án fogadta el az Országgyűlés, és 20-án emelték törvényerőre, és ebben rögzítették azt is, hogyan nézzen ki Magyarország új címere. Ebben középen két fontos szimbólum, egy búzakalász és egy kalapács található. Például a Ludas Matyi úgy próbálta propagálni az új címert, hogy ez szimbolizálja a munkás–paraszt szövetséget. A Ludas Matyi címlapján a búzakalászt egy fiatal paraszt tartotta, míg a kalapácsot egy munkás, így akarták megjeleníteni az alkotmány egyik fő mondanivalóját, hogy minden hatalom a dolgozó népé, vagyis a dolgozó parasztságé és munkásságé. És innentől kezdve ez lett az ünnep egyik fő szimbóluma, így próbálták a sztálinista alkotmányt közel hozni az emberekhez a címeren keresztül.

A címer a piros-fehér-zöld nemzeti zászlóra is felkerült. A legtöbben ezt ma onnan ismerik, hogy 1956-ban ez lett az, amit a forradalmárok kivágtak a zászló közepéről.

Augusztus 20-át 1950-ben iktatták törvénybe mint nemzeti ünnepet, az azévi első törvényerejű rendelettel. Nagyon érdekes, emelte ki Tóth Judit, hogy az 1950. augusztus 20-ára kiadott Ludas Matyi nem emlékezett meg a címlapján augusztus 20-áról, amikor egyéves volt az alkotmány. Ez azért történhetett, mert valamivel előtte, június végén tört ki a koreai háború. És

a háború annyira eluralta a propagandát, hogy a médiának arról kellett szólnia, hogy az USA a háború szítója, gerjesztője,

és annyira fel kellett hívni a figyelmet a külső ellenségre, hogy ez elhomályosította még az egyéves alkotmányról való megemlékezést is – mondta a történész.

Arra a kérdésre, hogy hogyan változott az ünneplés 1948-tól, amikor még volt Szent Jobb körmenet, egészen 1956-ig, a szakértő azt mondta: itt megint csak az állampártnak döntő a szerepe. Nagyon fontos volt nekik, hogy minden településen legyenek olyan központi ünnepségek, amelyeknek minél több résztvevője legyen. A cél az volt, hogy a párt helyi szinten tudja mozgósítani az embereket, és a mozgósítás fő hívószava 1949-től az alkotmány volt. Olyan propagandaszöveget, körítést tettek hozzá, hogy fel kell használni az alkotmányt és az ünnepet arra, hogy elmélyítsék a szeretetet a párt és a vezér Rákosi Mátyás iránt, illetve a tiszteletet a Szovjetunió iránt.

„Innentől ezek a propagandaszövegek uralták az ünnepségeket, és itt elég magunk elé képzelni mondjuk a dísztribünt, ahol már nem is a nemzeti színek dominálnak, hanem itt is a kommunista vörös szín. Egy tribünön középen ott van Rákosi képe, Sztálin képe. Ami az ünnepségeken megmaradt a régi elemek közül, az a népi hagyomány. Mondjuk fellép egy-egy népi együttes, ez megmaradt, és persze ott az új kenyér. Ennek sokkal régebbi gyökerei vannak, mint amit a kommunista ideológiához társítunk, hiszen

az új kenyér évszázadokra visszavezethető, de a kommunista vezetés egy olyan elemet látott benne, amelyhez jól tudott igazodni, amellyel jól tudott mozgósítani.

Számtalan olyan beszámolót láthattunk ebből a korszakból, amikor például valamilyen gyár munkásai olyan szerszámot, gépet készítenek, amely hasznos a mezőgazdaságban dolgozók számára, és azzal ellátogatnak egy faluba, egy termelőszövetkezeti csoporthoz, és a parasztság az új kenyérrel hálálja meg, amit a munkások hoznak. Tehát az új kenyér fontos szimbólumává tudott válni a munkás–paraszt szövetségnek is. Miközben az évszázadokkal korábbi tartalma az volt, hogy a Péter-Pál napján megkezdett aratás szimbólumaként hálát adjanak azért, hogy sikeresen befejezték az aratást, és lesz mit enni az elkövetkezendő időkben, amíg az újabb búza kalászba nem szökken″ – mutatott rá Tóth Judit.

A 20. században néhány olyan újítás is megérkezett, mint a tűzijáték, vagy a vízi- és légiparádé. A kérdésre, hogy ezek hogy változtak, a történész azt mondta: a tűzijáték már a Horthy-korszakban is abszolút bevett volt, ezért volt nagy jelentősége, hogy a Rákosi-korszakban eltüntették. 1948-ban a Ludas Matyi még egy színpompás tűzijátékot ábrázolt a címlapján, tehát ekkor még szervesen az ünnep része volt egészen 1952-ig. De 1952-ben sem maga a tűzijáték tűnt el, hanem áttették a dátumát. A diktatúra átrangsorolta az ünnepek jelentőségét:

nem augusztus 20. volt a fő ünnep, hanem sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak április 4-ének, a felszabadulás ünnepének, ezért a tűzijátékot is áttették április 4-ére.

Az nagyon érdekes, hogy miért éppen 1952-ben? Ekkor volt Rákosi 60. születésnapja március 9-én, ez volt a diktatúra csúcséve, a személyi kultusz csúcsa, miközben az ország népe szinte éhezett. A diktatúra ekkorra bekeményedett, nagyon sokan ekkorra már megjárták a börtönöket, felszámolták a magántulajdont. Általánossá vált a „csengőfrász”, miközben a személyi kultusz dübörgött, és ehhez igazítható az is, hogy augusztus 20-ról április 4-re került át a tűzijáték is. Aztán egészen a Kádár-korszakig ott maradt, és csak a hatvanas években kerül vissza augusztus 20-ra, hiszen a Kádár-korszak visszacsempészett valamit azokból dolgokból, amik a Rákosi-korszakban eltűntek. De a Szent Jobb körmenetre egészen a rendszerváltásig várni kellett.

1953-ban meghalt Sztálin, és 1953-tól 56-ig egy nagyon érdekes időszaka volt a magyar történelemnek. 1953 júliusában lett Nagy Imre miniszterelnök.

„Amikor a Ludas Matyi címlapjait végignéztem az ünneppel kapcsolatban, nagyon kíváncsi voltam arra, hogy az 1953 augusztusi címlap hoz-e valami változást ahhoz képest, ami Rákosi időszakát uralta, de

1953 augusztusában egy nagyon fontos esemény történt, ekkor adták át a Népstadiont. És ezt pont augusztus 20-ra időzítették,

úgyhogy az 1953-as augusztus 20-ának lényegi elemévé vált a Népstadion átadása. A stadion neve is nagyon fontos, mert az volt az alkotmány alapideológiája, hogy minden hatalom a népé. És ez jelenik meg a Népstadion elnevezésében is” – mondta el Tóth Judit, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

történelem

tűzijáték

nemzeti ünnep

tóth judit

szent istván-nap

augusztus 20

rubicon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Rubicon Intézet: óriásit változott az augusztus 20-i ünnep

Magyarország születésnapját, de az államalapítást, az új kenyeret, sőt az alkotmányt is ünnepeltük már augusztus 20-án, amely mára Magyarország legjelentősebb állami ünnepévé vált. Az elmúlt századokban viszonylag kevés változáson mentek keresztül a megemlékezések, de 1945 és 1989 között folyamatosan újraértelmezte a hatalom az ünnep jelentőségét – mondta el Tóth Judit, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa az InfoRádióban.
 

Olyan attrakció készül a fővárosban, ami az agglomerációból is látható lesz

Ők kaptak érdemkereszt kitüntetést

A tűzijátékok kilövik a hazai turizmust is

Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt

Eldőlt, milyen idő lesz az augusztus 20-i ünnepnapon és a tűzijáték idején

Beindult Budapesten az operatív törzs

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén

Nézzük, hogy mit csinál a forint az államalapítás ünnepén

Az államalapítás ünnepén sincs megállás a forint számára: az euróval szemben szűk sávban konszolidálódik, míg a dollárral szemben hajnalban a 339-es szintet is megérintette. A hazai nemzeti ünnep miatt a bankközi devizapiac zárva tart, így a likviditás is alacsonyabb a megszokottnál. Ilyenkor kisebb forgalom mellett már viszonylag kis tételek is látványosabb árfolyammozgást válthatnak ki, és korábban is előfordult, hogy ünnepnapon a forint jelentősebb elmozdulást mutatott. Ezért a piac most azt figyeli, hogy a több napja tartó oldalazásból melyik irányba törhet ki a magyar deviza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lomtalanítás Pécs 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum, minden utca, tér, dűlő

Lomtalanítás Pécs 2025 ősz: itt az összes őszi lomtalanítási dátum, minden utca, tér, dűlő

Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kremlin plays down Zelensky talks as Trump warns Putin may not want to make deal

Kremlin plays down Zelensky talks as Trump warns Putin may not want to make deal

The US president conceded the war in Ukraine was "tough to solve" after several days of high-level talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 20. 10:10
Sulyok Tamás: a szuverén magyar államiságot ünnepeljük
2025. augusztus 20. 08:52
Lezárások és terelések a fővárosi tűzijáték miatt
×
×
×
×