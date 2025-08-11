Férje kezei között hunyt el nő a Balatonban

Rosszul lett egy nő vasárnap a Balatonban - vette észre a vízimentők Facebook-oldalán az Index. A nőt férje tartotta meg, amíg a vízimentők ki nem érkeztek. A nőt a katamaránra emelték, és azonnal megkezdték az újraélesztését, amelyet a parton a mentősök segítségével emelt szinten folytattak, de a nő meghalt.

A hölgy rosszullétekor nem merült el, mert a férje ott volt mellette, és tartotta, amíg a segítség meg nem érkezett.

Amikor kiemelték a hölgyet a partra, már megérkezett az Alfa mentőhajó egészségügyi személyzete, valamint a Mentőszolgálat kocsija is, így emelt szinten tudták folytatni az újraélesztést, hiába.