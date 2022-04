A szankciók miatt nem halad a metrókocsik javítása

Több területen is gondot okozhat, hogy az orosz–ukrán háborús konfliktus és az Oroszország elleni szankciók miatt az orosz metró gyártó cég, a Metrovagonmas szakemberei nem tudják elvégezni a szükséges javításokat – mondta érdeklődésünkre a BKV Metró Üzemigazgatóság vezetője.

Héri József a januári balesettel kapcsolatban megjegyezte: az egyik szerelvény jelenleg is rendőségi zár alatt van, tehát azt egyelőre még nem tudják vizsgálni. Vagyis azt követően érkezhet az orosz fél részéről – megállapodás szerint – egy-két szakember átnézni, és szakmai véleményt adni a szükséges javításról, amikor azt is felszabadítják. Hozzátette: a javítást el fogják tudni végeztetni az orosz fél nélkül is, de van egy-két olyan alkatrész, ami miatt ki vannak szolgáltatva. Például a kocsiszekrénynek az eleje, ami egy „üvegszálas valami”, máshol is legyártatható, de ahhoz előbb szerszámot kellene gyártatni, ami aranyárba kerülne – magyarázta. Tehát

van egy-két olyan részlet, amiben nagyon jó lenne, ha együtt tudnának működni a Metrovagonmasszal, ellenkező esetben sokkal drágább lesz a javítás

– ismételte meg.

A metró üzemigazgató kitért a korábban feltárt korróziós hibák miatt elkezdett garanciális javításokra is, amiket a tavalyi év végével szintén felfüggesztették. Bár ezt magyar cégek végzik, de orosz megbízásából és költségére, viszont a szankciók miatt momentán nem tudnak utalni. Héri József hozzátette: az orosz fél ígérete szerint amint enyhülnek a büntetőintézkedések, vagy találnak olyan metodikát, amely alapján tudnak majd fizetni, a munka azonnal folytatódhat. Nagyjából a javítás 15-20 százalékát végezték el eddig, tehát még a jelentős része hátravan.

A szakember végül azt is közölte: az orosz metrószerelvények alkatrészeiből idén nem lesz hiány, de keresik a további beszerzési lehetőségeket. Elsősorban acélipari alkatrészekről van szó.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán