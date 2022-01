A pénteki baleset miatt lehet, selejtezni kell majd egy-egy metrókocsit

Ahogyan arról az Infostart is beszámolt, péntek éjszaka a Kőbánya-Kispest metróvégállomás utasoktól elzárt területén egy metrószerelvény nekiütközött egy másiknak, ezért mindkét jármű kisiklott. A baleset során az egyik szerelvény nekiütközött egy harmadik, álló metrószerelvénynek. A járművek utasokat nem szállítottak, a balesetben senki sem sérült meg. A BRFK vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A Metróért Egyesület elnöke a baleset körülményeit illetően elmondta: az úgynevezett 3-as kihúzóvágányon álló szerelvénynek – szabad fényjelzés mellett – Újpest felé kellett volna közlekednie, feltölteni a járműállományt a következő napi forgalomra. Az említett szerelvény kézi vezetés mellett indult, miután nincs kiépítve az automatikus vonatvezetési rendszer, miközben a 2-es kihúzóvágányon tartózkodó vonat vezetője szabálytalanul – vélhetően emberi hibából – szintén megindult, és miután a két vágány egy váltón keresztül közös pontban csatlakozik, megtörtént az összeütközés. A baleset során még egy harmadik, álló szerelvény is megsérült, így tetemes anyagi kár keletkezett.

Az, hogy melyik kocsival mi lesz a teendő, azt a későbbi vizsgálatok fogják kideríteni.

Bíró Endre reméli, hogy nem kell majd kocsit, vagy kocsikat selejtezni, de erre látatlanban fogadást nem kötne.

Tehát az, hogy végül mekkora lesz az anyagi kár, attól függ, hogy javíthatók-e, illetve egyáltalán milyen beavatkozással javíthatók a kocsik. Mint mondta, előfordulhat olyan kocsiszekrény-deformáció, ami gazdaságosan már nem javítható, és akkor bizony selejtezni kell.

A szakember arra is kitért, hogy a baleset helyszínén is komoly kár keletkezett, miután a pálya egy jelentős része elmozdult, valamint megsérült a biztosítóberendezés és az áramellátás is, vagyis gyakorlatilag minden infrastruktúra, ami ott megtalálható, aminek a kijavítását – Bíró Endre tudomása szerint – már megkezdték.

Ütközésben megsérült metrószerelvények a 3-as vonal Kőbánya-Kispest "kihúzó" szakaszán 2022. január 22-én. Az ütközés éjjel történt utasok által nem használt területen. Utasok nem voltak a szerelvényen, személyi sérülés nem történt. MTI/Mihádák Zoltán

„Szerencse” a szerencsétlenségben, hogy a baleset miatti járműkiesés a metró középső szakaszának felújítása miatt nem jelenthet különösebb problémát, hiszen momentán nincs szükség a teljes járműállományra, tehát a kiesés az utazóközönséget valószínűleg semmilyen szempontból nem fogja érinteni, legfeljebb a járművezetők munkáját fogja megnehezíteni.

A Metróért Egyesület elnöke hozzátette: néhány napos kiesést a metróberuházásnak is jelenthet, nagy mértékben hátráltatva valószínűleg az éjszaki anyagszállítást, de egy több száz napos projektben ez nem okozhat olyan fennakadást, ami jelentős mértékben késleletheti az átadást. „Ez teljesen kizárt, hiszen nem több hónapra esik ki a Kőbánya-Kispest és Határ út közötti metrószakasz, hanem remélhetőleg néhány napra” – jegyezte meg Bíró Endre.

Nem ez az első eset

Tizenöt évvel ezelőtt, már 2007-ben is történt hasonló metróbaleset szintén Kőbánya-Kispesten, ám azóta sem alakították át úgy a biztonsági rendszert, hogy kivédje az ilyen eseteket – hangsúlyozta az InfoRádiónak Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke.

A kihúzó az az üzemi rész, ahová miután a végállomáson leszállnak az utasok, a szerelvények továbbmennek, majd ott fordulnak vissza. "Régóta ismert, hogy ennek a biztonsági rendszere nem sikerült a legbiztonságosabbra, pedig épp az ilyen balesetek megakadályozására volna hivatott. Mégis, ez a helyszín évtizedek óta nem úgy működik, ahogy az elvárható lenne. A mostani súlyos baleset ennek már a második bizonyítéka.

Külön felháborító, hogy magát a kihúzó részt a metrófelújításkor teljesen újjáépítették, kivéve a biztonsági berendezést,

az maradt ugyanolyan" – mondta Dorner Lajos.

A rendőrség hétvégén jelezte, hogy vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének gyanúja miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen. A hatóságok az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Gyanúsítotti kihallgatás egyenlőre nem történt.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán