2025. október 20. hétfő Vendel
használt autó autóvásárlás Row of cars in a car park.
Nyitókép: northlightimages/Getty Images

Durván pörgetik a magyarok az autócserét

Infostart / MTI

A hazai használtautó-piacon szeptemberben 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben 4,1 százalékos növekedés; az év első kilenc hónapjában sosem volt ilyen magas, 699 600 a belföldi használtautó-adásvételek száma: az előző év azonos időszakában is csupán 680 400 átírást regisztráltak - közölte a DataHouse előzetes adatai alapján a JóAutók.hu hétfőn.

A közlemény idézte Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatóját, aki elmondta egyelőre úgy tűnik, hogy a kedvezményes lakáshitel lehetősége sem vonta el a megtakarításokat a használtautó-piacról: a kereslet továbbra is csúcsra járatja a piac forgalmát. A korábbinál alacsonyabb, néhány százalékos ütemben, de továbbra is emelkednek a reálbérek, ami szintén jótékony hatással van a piac aktivitására. Minden feltétel adottnak látszik, hogy a 907 ezres tavalyi éves csúcs után az összforgalom idén ismét rekordot döntsön - tette hozzá a szakember.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a hazai személyautók átlagéletkora folyamatosan nő, 2025 közepére elérte a 16,3 évet. A korösszetétel alakulását a belföldi használtautó-piac is tükrözi: a forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele biztosítja. A gazdát cserélő személyautók 58 százaléka már elmúlt 15 éves és a minimum 20 évet elérők részaránya is 39 százalékot tesz ki.

Rámutattak, hogy a belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói biztosítják a teljes forgalom csaknem felét. Az első helyen az Opel áll, ebből a márkából eddig közel 73 ezer darab cserélt gazdát, ami 10,4 százalékos részesedés. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,2 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozíciót. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot ért el. A Ford a negyedik, a BMW az ötödik, a Toyota pedig a hatodik helyen áll 7,9, 6,4, illetve 5,6 százalékos részaránnyal.

Közölték, hogy miközben a használtautó-piacon 2025 első három negyedévében gazdát cserélt 699 600 személyautó mennyisége 2,8 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 680 400-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben az időszakban 94 600 darab volt, ami 15,2 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 82 100-as értéket.

