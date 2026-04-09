Szlovákiában marad a kőolaj-ellátási válsághelyzet, gázolaj viszont már exportálható

Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta: a Slovnaft már visszaadta az állami tartalékokból korábban kölcsönzött kőolajat, így ezen a téren stabilizálódott a helyzet. A válsághelyzet azonban továbbra is érvényben marad, és a tankolási mennyiséget korlátozó rendelet április 19-ig hatályos. Ugyanakkor kikerült a szabályozásból az a rész, amely megtiltotta a finomító számára az exportot.

Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta Európában átlagosan 48 centtel emelkedtek az üzemanyagárak. Szlovákiában viszont – a kormány és a Slovnaft együttműködésének köszönhetően – az elmúlt két hétben csak 10-15 centes drágulást mértek. Saková úgy fogalmazott: a jelenlegi árak a hazai piacon még elfogadhatónak számítanak.

A Slovnaft vezetése közölte, hogy összesen 105 ezer tonna, arab és norvég eredetű kőolaj keverékét adták vissza az állami tartalékalapnak. A finomító jelenleg már nagyobb kapacitással működik, mint a válság előtt: míg korábban napi 7-7 és fél ezer tonnát dolgoztak fel, most már mintegy 12 ezer tonnát. A vállalat várakozásai szerint április végére elérhetik a teljes, 100 százalékos termelési szintet.

Szabó Gábor, a Slovnaft igazgatótanácsának elnöke hangsúlyozta: képesek biztosítani a hazai ellátást úgy is, hogy közben exportálnak. Emlékeztetett arra, hogy a Slovnaft korábban is termelésének 60-65 százalékát külföldön értékesítette, főként a környező országokban.

Szó esett az Adria kőolajvezetékről is, amely Horvátországból, Omišalj kikötőjéből Magyarországon keresztül érkezik Szlovákiába. A vállalat szerint problémák merültek fel, amikor nagyobb viszkozitású kőolajat próbáltak szállítani. A teljes vezetékrendszer teszteléséről egyelőre nincs megállapodás a horvát féllel, amely csak egy szakasz vizsgálatához járulna hozzá, ezt azonban a Slovnaft nem tartja elegendőnek.

A kormányrendelet értelmében mostantól tehát újra engedélyezett a gázolaj kivitele, mivel az exporttilalom okai fokozatosan megszűntek. A döntést az is lehetővé tette, hogy a Slovnaft alternatív szállítási útvonalakon is elegendő kőolajat szerzett be, és feltöltötte tárolókapacitásait. Bizonyos korlátozások ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak: a járművek tankján kívül legfeljebb 10 liter gázolaj vihető el kannában, és a külföldi vásárlók továbbra is magasabb áron tankolhatnak.

A Slovnaft hagyományosan nemcsak a hazai piacot látja el üzemanyaggal, hanem Csehország és Ausztria egyes régióit is, így az export újraindítása a térség ellátására is hatással lehet.