2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Szlovákiában marad a kőolaj-ellátási válsághelyzet, gázolaj viszont már exportálható

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Fennmarad a kőolaj-ellátási válsághelyzet Szlovákiában, ugyanakkor a kormány enyhített bizonyos korlátozásokon: péntektől ismét lehet gázolajat exportálni a környező országokba – döntött róla a pozsonyi kormány. A Slovnaft kőolajfinomító vasárnap visszaszolgáltatta az állami olajtartalékból kölcsönzött kőolajat az államnak.

Robert Fico szlovák miniszterelnök elmondta: a Slovnaft már visszaadta az állami tartalékokból korábban kölcsönzött kőolajat, így ezen a téren stabilizálódott a helyzet. A válsághelyzet azonban továbbra is érvényben marad, és a tankolási mennyiséget korlátozó rendelet április 19-ig hatályos. Ugyanakkor kikerült a szabályozásból az a rész, amely megtiltotta a finomító számára az exportot.

Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter szerint a közel-keleti konfliktus kezdete óta Európában átlagosan 48 centtel emelkedtek az üzemanyagárak. Szlovákiában viszont – a kormány és a Slovnaft együttműködésének köszönhetően – az elmúlt két hétben csak 10-15 centes drágulást mértek. Saková úgy fogalmazott: a jelenlegi árak a hazai piacon még elfogadhatónak számítanak.

A Slovnaft vezetése közölte, hogy összesen 105 ezer tonna, arab és norvég eredetű kőolaj keverékét adták vissza az állami tartalékalapnak. A finomító jelenleg már nagyobb kapacitással működik, mint a válság előtt: míg korábban napi 7-7 és fél ezer tonnát dolgoztak fel, most már mintegy 12 ezer tonnát. A vállalat várakozásai szerint április végére elérhetik a teljes, 100 százalékos termelési szintet.

Szabó Gábor, a Slovnaft igazgatótanácsának elnöke hangsúlyozta: képesek biztosítani a hazai ellátást úgy is, hogy közben exportálnak. Emlékeztetett arra, hogy a Slovnaft korábban is termelésének 60-65 százalékát külföldön értékesítette, főként a környező országokban.

Szó esett az Adria kőolajvezetékről is, amely Horvátországból, Omišalj kikötőjéből Magyarországon keresztül érkezik Szlovákiába. A vállalat szerint problémák merültek fel, amikor nagyobb viszkozitású kőolajat próbáltak szállítani. A teljes vezetékrendszer teszteléséről egyelőre nincs megállapodás a horvát féllel, amely csak egy szakasz vizsgálatához járulna hozzá, ezt azonban a Slovnaft nem tartja elegendőnek.

A kormányrendelet értelmében mostantól tehát újra engedélyezett a gázolaj kivitele, mivel az exporttilalom okai fokozatosan megszűntek. A döntést az is lehetővé tette, hogy a Slovnaft alternatív szállítási útvonalakon is elegendő kőolajat szerzett be, és feltöltötte tárolókapacitásait. Bizonyos korlátozások ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak: a járművek tankján kívül legfeljebb 10 liter gázolaj vihető el kannában, és a külföldi vásárlók továbbra is magasabb áron tankolhatnak.

A Slovnaft hagyományosan nemcsak a hazai piacot látja el üzemanyaggal, hanem Csehország és Ausztria egyes régióit is, így az export újraindítása a térség ellátására is hatással lehet.

szlovákia

robert fico

kőolaj

földgáz

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Hamarosan kezdődnek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is - a háborút lezáró tárgyalások bármelyik pillanatban elkezdődhetnek. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

