New York, United States - December 20, 2017 - Netflixâs Stranger Things 2 and other billboards on 623 - 11th ave and Broadway 2017 NYC at sunset
Nyitókép: Marco_Piunti/Getty Images

Szól a vészcsengő Hollywoodban a Netflix-Warner-fúzió miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Azt követően, hogy közölték, a Netflix egy 83 milliárd dolláros ügyletben bekebelezi az egyik patinás amerikai filmstúdiót, a Warner Brothers-t, kommentátorok elkezdték kongatni a vészharangot, azzal, hogy „Hollywoodot lenyeli a Szilikonvölgy”. Donald Trump és egy utolsó pillanatban jött rivális ajánlat azonban közbeszólhat.

A Warner Brothers olyan alkotásokat jegyez, mint a Casablanca, a Mártix, a Harry Potter-franchise, a Gyűrűk Ura és az új Batman-trilógia, vagy a fenomenálisan sikeres HBO-sorozat, a Succession (magyar címe: az Utódlás). Az Oscar-díjas Christopher Nolan nemcsak a Sötét lovagot gyártotta le a stúdió színeiben, de a Dunkirket, az Eredetet, az Interstellart és a Tenet című filmeket is.

A lista korántsem teljes, de jól jelzi, milyen fontos intézményről van szó a hollywoodi és a nemzetközi filmiparban. Most viszont jött a – és ez egy erősen szubjektív vélemény – a gagyi forgatókönyvek bajnoka, a Netflix és egy mega-kivásárlási üzlettel megkaparinthatja a Warnert.

Trump szerint problémás a dolog

Az ügyletet még jóvá kell hagynia az érintett cégek részvényeseinek és egy sor kormányzati szabályozószervnek – azt követően, hogy a két igazgatótanács már egyhangúlag igent mondott.

Megszólalt viszont az akvizíció kapcsán Donald Trump, aki azt mondta „problémás lehet” a kivásárlás.

Az amerikai elnök szerint „nyilvánvaló”, hogy a streaming-szolgáltató lépése, hogy felvásárolja a hivatalos nevén a Warner Bros. Discovery-t (és a hozzá tartozó HBO-t), a tiszta versennyel kapcsolatos kérdéseket vethet fel

– amiatt, hogy mekkora a két cég piaci súlya.

A rivális ajánlat Trump barátaitól

Közben tovább komplikálta a helyzetet, hogy hétfő reggel váratlanul bejelentkezett a Paramount egy ellenséges kivásárlási ajánlattal. (Ami azt jelenti, hogy a megcélzott cég igazgatótanácsa megkérdezése nélkül veszik meg, úgy, hogy a részvényeseknek magas árat ígérnek a papírjaikért).

A rivális filmstúdió, több, mint 25 milliárd dollárral licitált rá a Netflixre, és kikötötte, hogy neki kell a Warner hagyományos televíziós porfóliója – benne a CNN-nel és a Discovery-vel – míg a Netflix rájuk nem tart igényt.

Azt is közölte, hogy vele 18 milliárd dollárral jobban járnak a részvényesek és a szabályozószervek nagyobb eséllyel hagynák jóvá a vele történő fúziót.

Sajtójelentésekből az is kiderült, hogy Larry Ellison milliárdos technológiai cézár, aki korábban megszerezte a Paramountot, és fia is baráti viszonyt ápol a Trump-kormányzattal.

Ellisonék a liberális irányvonallal szembeforduló, volt New York Times kolumnistát, Bari Weiss-t tették meg a CBS News főszerkesztőjévé és – a Guardian szerint – Trump kérésére legyártatják a Jackie Chan és Chris Tucker által híressé tett, Csúcsformában filmek negyedik epizódját.

Ellisonék tenderjét külső befektetők, például a Trump elnök veje, Jared Kushner által alapított Affinity Partner befektetési alap, a Szaúdi Befektetési Alap és a Katari Befektetési Társaság is támogatja.

Még több "lustán megírt forgatókönyv" jöhet?

A Trump által a „fake news médiához” sorolt CNN-nél közben a Netflixnek drukkoltak, mert attól tartanak, hogy, ha a rivális ajánlat győz és össze kell olvadniuk a CBS-szel, akkor megváltozik a hírcsatorna arculata és sok embert elbocsájthatnak.

Bárki is orozza el a Warner Brothers-t, az ügylet át fogja formálni Hollywoodot.

Ha a Netflix kerekedik felül akkor a HBO Max-szal összefonódva a világ legnagyobb streaming-platformja jön létre – függetlenül attól, hogy a filmek szerelmesei szerint „a Netflixnek nem kellett volna megtörténnie”, mivel szerintük a szolgáltató a túl sok „lustán megírt forgatkönyvet” vitt a képernyőre, sorozatokat állított le, a mennyiségre, és nem a minőségre hajt és általában vitatható nézői élményt nyújt.

Donald Trump megjegyzése, hogy problémás lehet az ügylet, azért lehet igaz, mert az amerikai versenyszabályok szerint a cégek nem ellenőrizhetik a piac 30%-nál nagyobb részét.

Azt követően, hogy közölték, a Netflix egy 83 milliárd dolláros ügyletben bekebelezi az egyik patinás amerikai filmstúdiót, a Warner Brothers-t, kommentátorok elkezdték kongatni a vészharangot, azzal, hogy „Hollywoodot lenyeli a Szilikonvölgy". Donald Trump és egy utolsó pillanatban jött rivális ajánlat azonban közbeszólhat.
