Infostart.hu
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Alaszka
Nyitókép: Pixabay

Trump ásványkincs-alkuval akarja békére bírni Putyint

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök a ritka földfémeket magukban foglaló ajánlattal készül rávenni az ukrajnai tűzszünetre Vlagyimir Putyin orosz elnököt. A két vezető pénteken találkozik Alaszkában.

Donald Trump ajánlatát a brit Telegraph című lap szellőztette meg. A korábban keltett várakozásokkal szemben Trump csütörtökön már arról beszélt, hogy a Vlagyimir Putyinnal folytatott találkozója „puhatolózó jellegű” lesz.

Az európai vezetők és Zelenszkij ukrán elnök pedig egy hívás után úgy értékelték, hogy Trump biztonsági garanciákat akar Ukrajnának az esetleges békekötés után időszakra.

De mivel is akarja lekenyerezni az amerikai elnök a még mindig hagymakupolás templomokkal tarkított, egykori orosz gyarmatra látogató Vlagyimir Putyint? Az ösztönzők között szerepel ritkaföldfémekhez való hozzáférés, alaszkai olaj- és gázkészletek megnyitása, valamint bizonyos amerikai szankciók enyhítése – például a légi ágazatban.

Trump az alaszkai Anchorage-ban található katonai bázison készül fogadni Putyint, és a Moszkva számára pénzügyileg vonzó javaslatai közt van, hogy Oroszország hozzáférhetne a ritkaföldfém-készletekhez az Ukrajna orosz megszállás alatt álló területein. A lelőhelyeken lítium is található, amely az akkumulátorgyártásban kulcsfontosságú, és amelyből Ukrajna a világ készleteinek tíz százalékát birtokolhatja. Putyin persze felteheti a kérdést: miért kell neki ehhez engedély, amikor az orosz alkotmány szerint az elfoglalt területek már Oroszország részei.

Az ajánlatcsomag része továbbá, hogy az Egyesült Államok feloldaná egyes szankcióit az orosz légiközlekedési ágazatban, lehetővé téve Boeing és Airbus gépek alkatrészeinek újbóli exportját. Ez különösen fontos lehet Moszkvának, mivel a nyugati alkatrészellátás hiánya miatt a flotta jelentős része használhatatlanná válhat a következő években.

Trump azt is kilátásba helyezte, hogy a Putyinnal folytatott első tárgyalás után gyorsan megszervezne egy második találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. A szándékot előzetesen egy szerdai, online konferencián is jelezte, amelyen európai vezetők, köztük Sir Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vett. Zelenszkij a megbeszélések után közölte: Trump támogatja Ukrajna számára a biztonsági garanciák megadását.

A brit kormányfő szerint a „tettrekészek koalíciója” már készen áll egy tűzszüneti terv végrehajtására, amint létrejön a megállapodás. Macron pozitívnak nevezte a Trumppal folytatott tárgyalásokat, bár európai diplomaták szerint Putyin alapvető háborús céljai nem változtak.

Trump figyelmeztette az orosz elnököt: ha nem sikerül megegyezni a háború lezárásáról, „súlyos következmények” várhatók.

A Fehér Ház ugyanakkor óvatosan kezeli a várakozásokat, és hangsúlyozza: az elnök célja továbbra is a teljes és átfogó tűzszünet elérése.

Az orosz sajtó közben azon spekulált, hogy „a rendezési terv alakulásának függvényében” az amerikaiak fokozatosan feloldhatnak egyes szankciókat – például, amelyek magánszemélyeket érintenek. A brit Sky News uniós forrásai szerint a szankciólazítás már az Európai Uniónál is felmerült.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Tudósítóink    Trump ásványkincs-alkuval akarja békére bírni Putyint

tudósítóink

donald trump

vlagyimir putyin

alaszka

Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás

Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás

Megszaporodtak a német autógyártókkal kapcsolatos negatív hírek az utóbbi időkben. A stuttgarti székhelyű Mercedes-Benz csoport nyeresége az első félévben a tavalyi esztendő hasonló időszakához képest eddig nem tapasztalt mértékben esett vissza. Ola Källenius vezérigazgató most megkongatta a vészharangot, azt azonban cáfolta, hogy járműgyártó vállalat válságban lenne.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
Papírhegyek miatt csúszik az uniós zöldenergia-robbanás - Magyarország jobban áll, mint gondolnád

Papírhegyek miatt csúszik az uniós zöldenergia-robbanás - Magyarország jobban áll, mint gondolnád

A megújulóenergia-projektek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése kulcsfontosságú a nap- és szélenergia sikeres európai elterjedéséhez és a tiszta energiára való átálláshoz, ennek ellenére az Európai Unió tagállamai továbbra is vonakodnak végrehajtani az ehhez szükséges engedélyezési reformokat. A telepítéshez és csatlakozáshoz szükséges engedélyek megszerzése általánosságban még mindig túl lassú és bonyolult, sok tagállam pedig továbbra is késlekedik az uniós engedélyezési szabályok teljes körű és haladéktalan végrehajtásával.

Nem áll le a nagy e-autó forradalom: egyre többen veszik, megint óriási keletje van

Nem áll le a nagy e-autó forradalom: egyre többen veszik, megint óriási keletje van

A globális BEV-eladások (Battery Electric Vehicle) 33%-kal emelkedtek 2025 második negyedévében az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest..

Zelensky meets Starmer at No 10 in show of unity ahead of US-Russia summit

Zelensky meets Starmer at No 10 in show of unity ahead of US-Russia summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

2025. augusztus 14. 09:51
Kitoloncolhatnak Angliából egyes nyaralni induló uniós polgárokat
2025. augusztus 14. 07:15
Eladták a Földre került legnagyobb Mars-darabot, de miért ideges emiatt Niger?
