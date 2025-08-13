ARÉNA
Keir Starmer brit miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a világ hét iparilag legfejlettebb államát tömörítő csoport, a G7 csúcstalálkozóján a kanadai Kananaskisban 2025. június 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Suzanne Plunkett

Keir Starmer az ukrajnai tűzszünetről: még sosem voltunk ilyen közel

Infostart
Donald Trump amerikai elnök közbejárása az ukrajnai háború ügyében megteremtette egy tűzszünet valós esélyét - jelentette ki Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán, hozzátéve, hogy Nagy-Britannia szükség esetén kész "növelni a nyomást" Oroszországra.

Szövetségeseivel folytatott szerdai videóbeszélgetése során a brit kormányfő kijelentette, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai találkozója "nagyon fontos", tekintettel a kilátásban lévő tűzszünetre esélyére.

Az úgynevezett tettrekészek koalíciójának társelnöke kijelentette: "ahogyan a folyamatban lévő konfliktus három és fél éve alatt most először mondtam Trump elnöknek, eddig soha nem jutottunk ilyen közel egy ténylegesen megvalósítható megoldás kilátásához, a tűzszünethez vezető megvalósítható úthoz. Most pedig megvan az esélyünk, köszönhetően az elnök munkájának" - tette hozzá Starmer.

Starmer közölte Donald Trump amerikai elnökkel és az európai vezetőkkel, hogy az Egyesült Királyság Ukrajna iránti támogatása rendíthetetlen, és az Oroszországgal kötendő békeszerződésnek erős biztonsági garanciákat kell tartalmazni Ukrajna számára.

"A miniszterelnök világosan kifejtette, hogy az Ukrajna iránti támogatásunk rendíthetetlen - a nemzetközi határokat erővel nem szabad megváltoztatni, és Ukrajnának erős és hiteles biztonsági garanciákat kell kapnia a szerződés részeként, hogy megvédhesse a területi épségét" - áll a Downing Street-i hivatal által a miniszterelnök beszélgetéséről kiadott közleményben.

