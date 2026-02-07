ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 7. szombat
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Saját magával beszélget Bolya Imre egy AI-fejlesztett podcastben – videó

Infostart / MTI

A digitális hasonmást Horváth Gergely AI-szakértő vezetésével fejlesztették több száz órányi hang-, szöveg- és videóanyag felhasználásával. A cél az volt, hogy az MI ne csak hangot és arcot, hanem gondolkodásmódot is hitelesen tükrözzön.

Először készült Magyarországon olyan podcast-epizód, amelyben a műsorvezető saját mesterséges intelligencia-alapú digitális másával beszélget.

A Karizma Podcast új adásában Bolya Imre önazonosságot és hitelességet vizsgál kulturális kísérletként.

A digitális hasonmást Horváth Gergely AI-szakértő vezetésével fejlesztették több száz órányi hang-, szöveg- és videóanyag felhasználásával. A cél az volt, hogy az MI ne csak hangot és arcot, hanem gondolkodásmódot is hitelesen tükrözzön. A projekt a személyes jelenlét és emberi kapcsolatok értékére is ráirányítja a figyelmet.

Íme a videó:

mesterséges intelligencia

podcast

ai

bolya imre

