2026. január 14. szerda Bódog
A One Magyarország üzlete a megnyitó napján a budapesti Westend City Centerben 2025. január 6-án. Ez év elejétől One Magyarország Zrt. néven folytatja tevékenységét a Vodafone Magyarország. A korábbi Vodafone és a DIGI lakossági és kisvállalati szolgáltatásai One márkanévvel jelennek meg a piacon.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A One Macedonia nyerte Észak-Macedónia országos 5G frekvenciapályázatát

Infostart

A One Macedonia, a 4iG Csoport telekommunikációs leányvállalata nyert Észak-Macedónia országos 5G frekvenciapályázatán, így lehetőséget kap arra, hogy létrehozza az ország első, teljes lefedettségű, önálló (5G SA) hálózatának alapjait.

A beruházás keretében a régió egyik legfejlettebb és legbiztonságosabb „5G standalone” hálózata valósulhat meg az Ericssonnal kialakított stratégiai együttműködésre építve, összhangban az európai szabványokkal és értékekkel. A kereskedelmi 5G szolgáltatások bevezetése 2027 márciusában indulhat.

A macedón Elektronikus Hírközlési Ügynökség (AEK), Észak-Macedónia elektronikus hírközlési piacát felügyelő szabályozó hatóság bejelentette, hogy az országos 5G frekvenciapályázatának nyertese a budapesti székhelyű 4iG Csoport leányvállalata, a One Macedonia. A döntés megnyitja az utat az ország első, teljes lefedettségű, önálló (standalone) 5G hálózatának kiépítése előtt, amely előrelépés lehet a régióban a biztonságos és hosszú távon is megbízható digitális konnektivitás fejlesztésében.

A pályázati eljárás eredményeként a One Macedonia jogosultságot szerzett a régió egyik legkorszerűbb és legbiztonságosabb 5G standalone (5G SA) hálózatának kiépítésére és üzemeltetésére.

A társaság korábbi tájékoztatása szerint a projekt megvalósításának egyik pillére az Ericssonnal kötött előzetes stratégiai együttműködési megállapodás, amely az új infrastruktúra tervezésére, kialakítására és bevezetésére terjed ki.

Az új 5G SA hálózat zöldmezős beruházásként valósulhat meg, az alapoktól megtervezve, a jelenleg elérhető legfejlettebb technológiai architektúrára építve. A fejlesztés magában foglalja a rádiós hozzáférési hálózati (RAN) és a maghálózati elemek kialakítását, valamint lehetővé teszi egy modern, nagy teljesítményű és skálázható hálózati környezet létrehozását. A legújabb technológiai megoldásokra épülő infrastruktúrának köszönhetően a One Macedonia országos léptékben nyújthat újgenerációs konnektivitási lehetőségeket lakossági és üzleti ügyfelei számára egyaránt.

Az 5G hálózat bevezetésének és a kereskedelmi szolgáltatások megkezdésének határideje 2027 márciusa. A hosszú távú fejlesztési ütemterv 2030-ig a városi térségek és a fő közlekedési útvonalak, valamint csomópontok teljes lefedését, 2032-ig pedig az országos nagysebességű internet-hozzáférés biztosítását irányozza elő. A fejlesztés célja, hogy a lakosság, az intézmények és a vállalkozások számára gyors, megbízható és magas szintű védelmet nyújtó mobilkapcsolatot biztosítson, összhangban az európai szabványokkal. Az új hálózat stabil és jövőorientált digitális infrastruktúrát teremt, amely ösztönzi az innovációt és hozzájárul a hosszú távú gazdasági növekedéshez.

A közép-kelet-európai régió egyik meghatározó technológiai és távközlési vállalatcsoportjához, a 4iG Csoporthoz tartozó One Macedonia aktív szerepet vállal Észak-Macedónia digitális ökoszisztémájának fejlesztésében és az ország technológiai fejlődésének felgyorsításában. A nagyvállalat One márkanév alatt már jelen van a Nyugat-Balkán több piacán: Albániában vezetékes és mobil távközlési szolgáltatásokat nyújt, Montenegróban pedig mobilszolgáltatóként működik.

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne
A Fehér Házban egyeztet Grönland helyzetéről az amerikai, a dán és a grönlandi külügyminiszter, a dán és a grönlandi fél célja, hogy a megbeszéléseket a „tárgyalószobába terelje”, ahol az érintettek közvetlenül, szemtől szemben beszélhetnek egymással. A tárgyalásokról Németh Viktória külpolitikai elemző, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

A Nemzeti Választási Iroda elnöke ígéri, nem lesz csúszás, fennakadás április 12-én

A Nemzeti Választási Iroda elnöke ígéri, nem lesz csúszás, fennakadás április 12-én

Teljes egészében felhő alapú infrastruktúrára épül a valasztas.hu honlap, amely így nagy terhelés esetén is garantálja a stabil és megbízható működést – mondta az InfoRádióban Nagy Attila. Az NVI elnöke arra is kitért, hogy az elmúlt években kiiktatták a rendszerből azokat az elemeket, amelyek a korábbi választások során a szavazókörök zárásának a csúszásához vezettek vagy lassították a szavazatszámlálást.
 

Országgyűlési választások: máris közeleg egy fontos határidő

Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
Bejelentette Trump embere: fordulóponthoz ért a tűzszüneti alku – Kezdődhet az újjáépítés?

Bejelentette Trump embere: fordulóponthoz ért a tűzszüneti alku – Kezdődhet az újjáépítés?

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff bejelentette: a gázai tűzszüneti megállapodás új szakaszába lépett, amely a Hamász lefegyverzésére, a térség újjáépítésére és egy átmeneti kormányzati struktúra kialakítására összpontosít - írja az AP News.

Meglepő számok érkeztek: elképesztő módon reagált a piac az Otthon Startra

Meglepő számok érkeztek: elképesztő módon reagált a piac az Otthon Startra

A Duna House Barométer legfrissebb elemzése szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US officials say it is a "precautionary measure" and comes as Donald Trump weighs up whether to take action against Iran.

2026. január 14. 18:44
Összeomlott estére a vasúti közlekedés az egyik fővonalon
2026. január 14. 18:10
Anyácska: itt a NAV új jelszava
