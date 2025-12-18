4iG: uniós forrásból épül 3800 km optikai hálózat 240 ezer háztartásban

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretein belül megvalósuló Gigabit Magyarország program a gazdaságilag kevésbé fejlett járások felzárkóztatását célozza, különösen olyan térségekben, ahol korábban piaci alapon nem térült volna meg a digitális hálózatok fejlesztése. A kiírás két szakaszában összesen 84,86 milliárd forintnyi pályázati forrás állt rendelkezésre, 21 szolgáltató nyert támogatást a 174 pályázható járásban.

A Gigabit Magyarország Program az egyik legnagyobb digitális infrastruktúra bővítési kezdeményezés, amely hozzájárul az ország gigabitképes lefedettségének bővítéséhez, a vidék digitális felzárkóztatását és versenyképességét erősítő hazai törekvésekkel összhangban. A pályázat második szakaszában 64 járásra lehetett pályázatot benyújtani és 53 járásról született eredmény, ezekben a járásokban 21 szolgáltató (többek között a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 41, a TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 12, a VaderCom Kft. 11 járásban) nyert vissza nem térítendő uniós támogatást a gigabitképes hálózatfejlesztések megvalósításához.

A 4iG közleménye ismertette, hogy a 2Connect a második szakaszban beadott 23 pályázatából 16-ban nyert el 11 milliárd 591 millió forint értékben támogatást, részben regionálisan összefüggő, több vármegyén átnyúló hálózat fejlesztésére. A következő három év alatt megvalósuló beruházások összesített értéke mintegy 49,38 milliárd forint, amelyből 13,4 milliárd forintot - a teljes fejlesztési érték mintegy 27 százalékát - a vállalat biztosítja. A program keretében megvalósuló fejlesztések több mint 195 ezer igényhelyen található 240 ezer háztartásban teremtik meg a nagy sebességű, stabil internetkapcsolat elérésének lehetőségét.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretein belül megvalósuló Gigabit Magyarország Program keretében megvalósuló hálózatfejlesztési projektek főként Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és az Alföld térségeire fókuszálnak. A Program javítja a lakossági és üzleti szélessávú hozzáférést, támogatja a digitális felzárkózást és növeli a vidéki régiók versenyképességét.

A 2Connect több mint 195 ezer igényhelyen található 240 ezer háztartásban teremti meg a nagy sebességű, stabil internetkapcsolat elérésének lehetőségét, 1000-nél is több mobil bázisállomás optikai elérését biztosítja, javítva a mobiladat-szolgáltatások és az 5G-hálózatok minőségét, elérhetőségét. Mintegy 731 közintézményben - többek között oktatási és egészségügyi létesítményekben - épít ki nagy kapacitású kapcsolatot és 3800 kilométernyi optikai hálózatot létesít.

A fejlesztés Balatonfüred, Balatonalmádi, Bátonyterenye, Békéscsaba, Csongrád, Devecser, Dunaújváros, Gyomaendrőd, Gyula, Hódmezővásárhely, Jászapát, Makó, Mezőkovácsháza, Orosháza, Pásztó, Ráckeve, Salgótarján, Sárbogárd, Sarkad, Szarvas, Szécsény, Szeged, Szentes, Szob, Dunakeszi, Esztergom, Vecsés, Érd, Veszprém, Ajka, Celldömölk, Gödöllő, Pilisvörösvár, Jászberény, Pápa, Aszód, Sárvár, Várpalota és Zirc településit érinti.

A felhívást az Energiaügyi Minisztérium írta ki, a végrehajtásért a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (DKF) illetve a DIMOP Plusz Irányító Hatóság felel. A pályázatokat járásonként két ütemben lehetett benyújtani: elsőként 2025. augusztus 8. és 26. között, majd 2025. szeptember 26. és október 21. között.