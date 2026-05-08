ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.3
usd:
301.87
bux:
133610.19
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fekete fürkészdarázs egy rózsaszín virágon.
Nyitókép: Unsplash

Darázsfaj viseli mostantól a születésnapos David Attenborough nevét

Infostart

Az Attenboroughnculus tau Chilében őshonos, az elnevezéssel pedig a ma százéves természettudós életműve előtt akartak tisztelegni a kutatók.

Darázsfajt neveztek el Sir David Attenborough-ról, aki pénteken ünnepli századik születésnapját – jelentette be a londoni Természettudományi Múzeum (NHM).

A népszerű brit természettudósról és íróról, az ismeretterjesztő televíziózás megújítójáról korábban már mások mellett vadvirágot, pillangót, szöcskét, dinoszauruszt és gyíkot is elneveztek.

Az NHM a közlemény szerint a Chilében, a patagóniai tavak környékén őshonos rovarnak adta az Attenboroughnculus tau nevet a tudós előtt tisztelegve, és elismerve azt a munkát, „amelyet a természet csodáinak és szépségeinek bemutatásáért, valamint tudósok generációinak ösztönzése érdekében” végzett, hogy természettudományos pályára lépjenek.

A faj egy példányát 1984-ben gyűjtötték be a chilei Valdivia tartományban, és csak véletlenül bukkantak rá négy évtizeddel később az elraktározott leletek között. A faj a fürkészdarazsak (ichneumonidae) néven ismert parazita darazsak csoportjába tartozik, amelyek az egész világon megtalálhatók. A rovar 3,5 mm hosszú, és nevében a tau szó a potrohán látható, feltűnő „T” alakú mintázatra utal.

A múzeum rovargyűjteményének főkurátora, Gavin Broad elmondta, hogy rá is, mint olyan sokakra, óriási hatással volt Attenborough munkásága. Felidézte, hogy öt-hat évesen kapta meg a tudós Élet a Földön című könyvét, amelyben a taxonómusokról – az élőlények rendszertani besorolásával foglalkozó tudósokról – is írt, és ennek köszönhetően lépett erre a pályára.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Tudomány    Darázsfaj viseli mostantól a születésnapos David Attenborough nevét

david attenborough

biológia

darázs

rovar

elnevezés

faj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Duna House: az elsőlakás-vásárlóké a piac, de a befektetők árszintje dominál

Duna House: az elsőlakás-vásárlóké a piac, de a befektetők árszintje dominál

Visszaesett Budapesten a befektetési célú vásárlások aránya, az árszint viszont a tavalyi befektetői csúcson stabilizálódott – írja elemzésében a Duna House. Az Otthon Start átírta a fővárosi piac szerkezetét: a befektetési vásárlók aktivitása mérséklősött, miközben az árszint a befektetői időszakból megörökölt magas sávban maradt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni

Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni

A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 04:52
Egy ősi múmia darabja írhatja újra a dél-amerikai történelmet
2026. május 8. 04:12
Jelzés érkezett a Balatonnal kapcsolatban
×
×