Magyarok is közreműködnek az első űranalóg izolációs kísérletben

A kísérlet lényege, hogy kiderüljön, hogyan bírná az ember a hosszú izolációt egy Hold-, vagy akár egy Mars-küldetés során.

Megkezdődött a SOLIS100 elnevezésű, száz napig tartó emberi izolációs kísérlet a Német Repülési és Űrkutatási Központ (DLR) kölni :envihab komplexumában. Az Európai Űrügynökség (ESA) programjában a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) munkatársai is részt vesznek.

A kísérlet keretében április 23-án

egy hatfős, nemzetközi legénység – három nő és három férfi – költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre.

A különböző európai országokból érkező 26 és 32 év közötti önkéntesek a következő száz napot szigorúan kontrollált környezetben töltik, amely a hosszú időtartamú űrküldetések, így a holdi tartózkodás vagy a marsi utazás pszichológiai körülményeit modellezi – olvasható az Űrvilág űrkutatási hírportálon.

A SOLIS100 (Study of Long-term Isolation) különlegessége, hogy a fiziológiai hatások helyett elsősorban a bezártság és az elszigeteltség emberi, pszichológiai következményeire összpontosít. A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését.

A programban a magyar kutatókat a HUN-REN TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Csoportja képviseli. A magyar kutatók korábban már több hasonló kísérletben vettek részt: vizsgálták az izoláció és elszigeteltség pszichológiai hatásait déli-sarki kutatóállomások áttelelő legénységén és a Moszkvában folytatott Mars500 kísérlet keretében is.

A magyar kutatók a korábbiakhoz hasonlóan a SOLIS100 keretében is a nyelvi megnyilvánulások elemzésén keresztül közelítik meg az izoláció pszichológiai nehézségeit. Az önkéntesek hetente készítenek naplóbejegyezést arról, hogyan élték meg az elmúlt hét történéseit. A kutatócsoport az írott naplók szövege mellett beszélgetések hangfelvételeit is elemzi majd.

Aréna: az élvonalból az Élvonalba – tehetségeket keres a Nobel-díjas Krausz Ferenc

„A tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni” – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: nincs élő kapcsolatuk a jövendő kormánnyal, de adott esetben szívesen találkozna Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel, mert mint fogalmazott, „a céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek.”
Rogán Antal, Kövér László, Selmeczi Gabriella, Kubatov Gábor és még sokan mások: egy sor ismert fideszes nem lesz ott az új Országgyűlésben

Gulyás Gergely, aki a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben a Fidesz-frakció vezetője lesz, közzétette a Fidesz-frakció névsorát. Orbán Viktor kormányfő, Kósa Lajos és Bánki Erik már korábban bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, mint ahogy a KDNP vezérkara, így Semjén Zsolt sem – de most kiderült, hogy még egy sor ismert név hiányozni fog a parlamenti padsorokból. Összeállítottuk a nagy hiányzók névsorát.
 

Deutsch Tamás mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a magyar hatóságok

Magyar Péter újabb felszólítást intézett az Orbán-kormányhoz

Kiderült, mennyi időre utazik Orbán Viktor Amerikába

Lázár János egy évre vállalta el a parlamenti munkát

Megalakult a Fidesz-frakció, Gulyás Gergely bejelentette a részleteket

Megalakult a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, megszólalt a frakcióvezető

Ilyen lesz az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
A békés rendezés fontos részeként tekint Ukrajna európai uniós csatlakozására Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt hétfő esti videóüzenetében jelentette ki.

Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba

A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Shooting suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Cole Tomas Allen, 31, from California, was also charged with weapon offences allegedly relating to Saturday’s shooting.

