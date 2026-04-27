Magyarok is közreműködnek az első űranalóg izolációs kísérletben

Megkezdődött a SOLIS100 elnevezésű, száz napig tartó emberi izolációs kísérlet a Német Repülési és Űrkutatási Központ (DLR) kölni :envihab komplexumában. Az Európai Űrügynökség (ESA) programjában a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) munkatársai is részt vesznek.

A kísérlet keretében április 23-án

egy hatfős, nemzetközi legénység – három nő és három férfi – költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre.

A különböző európai országokból érkező 26 és 32 év közötti önkéntesek a következő száz napot szigorúan kontrollált környezetben töltik, amely a hosszú időtartamú űrküldetések, így a holdi tartózkodás vagy a marsi utazás pszichológiai körülményeit modellezi – olvasható az Űrvilág űrkutatási hírportálon.

A SOLIS100 (Study of Long-term Isolation) különlegessége, hogy a fiziológiai hatások helyett elsősorban a bezártság és az elszigeteltség emberi, pszichológiai következményeire összpontosít. A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését.

A programban a magyar kutatókat a HUN-REN TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének Környezeti Adaptáció és Űrkutatási Csoportja képviseli. A magyar kutatók korábban már több hasonló kísérletben vettek részt: vizsgálták az izoláció és elszigeteltség pszichológiai hatásait déli-sarki kutatóállomások áttelelő legénységén és a Moszkvában folytatott Mars500 kísérlet keretében is.

A magyar kutatók a korábbiakhoz hasonlóan a SOLIS100 keretében is a nyelvi megnyilvánulások elemzésén keresztül közelítik meg az izoláció pszichológiai nehézségeit. Az önkéntesek hetente készítenek naplóbejegyezést arról, hogyan élték meg az elmúlt hét történéseit. A kutatócsoport az írott naplók szövege mellett beszélgetések hangfelvételeit is elemzi majd.