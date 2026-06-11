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Nyitókép: Unsplash

Erről minden géptulajdonosnak tudnia kell: 200 hibát javítottak a Windows 10-ben és 11-ben

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A Microsoft még azelőtt befoltozta a biztonsági réseket, hogy a kiberbűnözők kihasználhatták volna a lehetőségeket.

A Microsoft minden hónap második keddjén adja ki a támogatott Windows operációs rendszerek biztonsági javítócsomagját, és ezúttal ipari mennyiségben hajtott végre helyreállításokat – írja a hvg.hu a Bleeping Computer cikke alapján.

Havonta kétszer általában 60-150 biztonsági rést foltoz be a cég, ezen a héten azonban 200 hibát hárított el. A rosszindulatú felek még egyik hibát sem használták ki, vagyis a Microsoft még azelőtt tudta javítani azokat, hogy a kiberbűnözők rászálltak volna az eszközökre.

A beszámoló szerint a biztonsági rések közül három úgynevezett nulladik napi (zero-day) sebezhetőség volt, azaz már a támadók is tudtak róluk. Volt még 33 kritikus besorolású sérülékenység is, amelyek közül 28 távoli kódfuttatást tett lehetővé, négy pedig jogosultságemeléssel könnyíthette volna meg a hackerek dolgát.

A frissítéseket egyébként a Gépház – Windows Update menüpontban lehet letölteni és telepíteni, majd újra kell indítani a rendszert.

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Kezdőlap    Tudomány    Erről minden géptulajdonosnak tudnia kell: 200 hibát javítottak a Windows 10-ben és 11-ben

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