Ez egyre gyanúsabb: újabb Starlink-műhold robbant fel

Váratlanul megsemmisült az egyik Starlink-műhold. A SpaceX közölte: elemzéseik szerint a történtek nem jelentenek kockázatot a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), valamint a hamarosan induló Artemis–II holdmisszióra sem – írja a hvg.hu a The Verge cikke alapján.

A SpaceX szűkszavú közleményében csak annyit hozott nyilvánosságra, hogy anomália jelentkezett az 560 kilométeres magasságban keringő műholdnál, további részleteket azonban nem árult el a történtekkel kapcsolatban Elon Musk űrkutatási vállalata. A Föld körüli pályán keringő eszközöket követő Leo Labs szerint azonban

az incidenst követően több tucat objektumra lettek figyelmesek a 34343-as számú Starlink-műhold körül.

A műhold darabjai a légkörbe lépve elégnek majd néhány héten belül. A SpaceX már vizsgálja az incidenst.

A lap emlékeztet, hogy decemberben is történt már hasonló incidens, amikor több mint 400 kilométeres magasságban felrobbant a SpaceX internetszolgáltatását biztosító egyik műhold. Akkor a kommunikáció hirtelen elvesztése, a magasságcsökkenés, a hajtóanyagtartály sérülése, illetve a kis számú, viszonylag alacsony sebességű, nyomon követhető tárgyak kibocsátása miatt következtettek arra, hogy robbanás történhetett.