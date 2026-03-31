2026. március 31. kedd Árpád
A Falcon 9 a kaliforniai 4E pályáról emelkedik fel, és 25 Starlink-műholdat juttat alacsony Föld körüli pályára.
Ez egyre gyanúsabb: újabb Starlink-műhold robbant fel

Váratlanul megsemmisült az egyik Starlink-műhold. A SpaceX közölte: elemzéseik szerint a történtek nem jelentenek kockázatot a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), valamint a hamarosan induló Artemis–II holdmisszióra sem – írja a hvg.hu a The Verge cikke alapján.

A SpaceX szűkszavú közleményében csak annyit hozott nyilvánosságra, hogy anomália jelentkezett az 560 kilométeres magasságban keringő műholdnál, további részleteket azonban nem árult el a történtekkel kapcsolatban Elon Musk űrkutatási vállalata. A Föld körüli pályán keringő eszközöket követő Leo Labs szerint azonban

az incidenst követően több tucat objektumra lettek figyelmesek a 34343-as számú Starlink-műhold körül.

A műhold darabjai a légkörbe lépve elégnek majd néhány héten belül. A SpaceX már vizsgálja az incidenst.

A lap emlékeztet, hogy decemberben is történt már hasonló incidens, amikor több mint 400 kilométeres magasságban felrobbant a SpaceX internetszolgáltatását biztosító egyik műhold. Akkor a kommunikáció hirtelen elvesztése, a magasságcsökkenés, a hajtóanyagtartály sérülése, illetve a kis számú, viszonylag alacsony sebességű, nyomon követhető tárgyak kibocsátása miatt következtettek arra, hogy robbanás történhetett.

Elemző a friss bérnövekedési adatokról: a fegyverpénz nagyon megdobta az év eleji számokat

Több mint 26 százalékkal emelkedtek a bruttó keresetek januárban a KSH közlése szerint. Ebben azonban szerepet játszott az, hogy januárban fizették ki a fegyverpénzt. Ha ezt a tételt nem számítjuk bele a statisztikába, akkor idén az év első hónapjában a nettó medián kereset 420 200 forintot tett ki, ami 12,5 százalékos növekedés – mondta az InfoRádiónak a Portfolio elemzője.
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Az esti órákban Irán elnöke kijelentette, hogy országa kész befejezni a háborút, amennyiben elegendő garanciát kap. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Tavaszi szünet 2026-ban: itt vannak a hivatalos iskolai dátumok, pontosan eddig tart a húsvéti szünet idén

Egyre közeledik a tavaszi szünet, aminek a dátumát az határozta meg, mikor lesz a húsvét 2026-ban. Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során, és milyen változások lesznek a menetrendben, szemétszállításban.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

2026. március 31. 06:39
Elárulta az űrhajós, mi okozta a pánikot, ami miatt evakuálni kellett az űrállomást
2026. március 31. 05:30
Veszélyben az iPhone-ok és iPadek: erre most nagyon oda kell figyelni
×
×