Magyar kutatók érhetnek el forradalmi áttörést az epilepszia kezelésében

A Semmelweis Egyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen folyó fejlesztések kiemelkedő jelentőségűek azokban az esetekben, amikor a betegek nem reagálnak a hagyományos gyógyszeres kezelésekre – áll a Semmelweis Egyetem közleményében.

Az epilepszia világszerte az egyik leggyakoribb neurológiai kórkép, amely Magyarországon mintegy 60–70 ezer embert érint. Az epilepsziás rohamok sokfélék lehetnek, de közös bennük, hogy jelentősen befolyásolják a betegek mindennapi életét, akadályozva őket a munkavégzésben, a tanulásban és a társadalmi kapcsolataikban. A Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika (SE–INK) igazgatója közölte: különösen súlyos helyzetben vannak azok a betegek, akiknél a gyógyszeres kezelés nem bizonyul hatékonynak, így rohamaik kiszámíthatatlanul jelentkeznek.

Meglehetősen sokan érintettek, mivel az epilepsziások csaknem 30 százaléka gyógyszerrezisztens. Számukra jelenthet forradalmi áttörést az az új magyar fejlesztés, amely

félig invazív módon, a fejbőr alatt, de a koponyacsonton nem áthatoló elektródákkal dolgozik, így az új eszközzel célzott és időzített ingerlést biztosítanak.

Erőss Loránd professzor tájékoztatása szerint a fejlesztés alatt álló eszköz a tervek szerint egy kis pacemakerrel lesz működtethető, így minden része a bőr alatt helyezkedik el. A fémdetektor jelezheti, de ilyenkor mindig van a betegnél olyan dokumentum, ami igazolja, hogy milyen fémeszköz van beépítve a testébe. „Reményeink szerint így hatékonyan képesek leszünk megakadályozni az epilepsziás rohamok kialakulását” – jegyezte meg az idegsebész.

A klinikai vizsgálatot az Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika végzi a Neunos Zrt. és a Szegedi Tudományegyetem egy kutatócsoportjának támogatásával. A kutatás Berényi Antal és Buzsáki György, illetve munkacsoportjaik korábbi munkáira épül, akik New Yorkban, illetve a Szegedi Tudományegyetemen egy új megközelítésű neurostimulációs módszert fejlesztettek ki az epilepszia kezelésére.

Az eljárás során egy elektródát ültetnek a beteg koponyájára a fejbőr alá, amely képes folyamatosan figyelni az agy elektromos aktivitását, és

amint egy közelgő roham jeleit érzékeli, célzott elektromos impulzust bocsát ki, amely megakadályozhatja a roham kibontakozását, még mielőtt annak tünetei megjelennének.

„Az eljárás egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel nagy kockázattal járó invazív beavatkozást. A bőr alá ültetett elektródák segítségével egy új, félig invazív módszert alkalmazunk, amely sokkal kevésbé terheli meg a pácienseket, hiszen nem szükséges a koponyán áthatolni és az agyszövetbe ültetni eszközt, mégis hatékonyan képes beavatkozni a kóros agyi aktivitásba” – magyarázta Erőss Loránd.

A közlemény szerint a vizsgálatot 2021-ben kezdték, a kutatócsoport azóta is folyamatosan dolgozik az eszköz hatékonyságának és megbízhatóságának a növelésén, valamint azon, hogy páciensre szabott, optimális kezelést biztosítsanak. Ha a további vizsgálatok is igazolják a módszer hatékonyságát és biztonságosságát, akkor a jövőben új kezelési lehetőséget nyújthat a gyógyszerrezisztens epilepsziás betegek számára, áttörést hozva az epilepszia kezelésben nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is.