Új szintre emeli az élményt a WhatsApp

A WhatsApp egy új, opcionális prémium előfizetési csomagot fejleszt a standard fogyasztói alkalmazáshoz, amely havi díj ellenében extra funkciókat kínál a felhasználóknak – számolt be a WABetainfo, jelezve: Androidra és iOS-re is fejlesztés alatt áll, nyilvánosan még nem jelent meg.

A WhatsApp Plus számos testreszabási lehetőséget kínál majd az alkalmazáshoz; 14 különböző ikon közül lehet majd választani, és összesen 20 beszélgetést rögzíthet felülre, szemben az eddigi hárommal. Egyedi, csak felhasználóknak járó csengőhangok is érkezhetnek – később pedig további új funkciókkal bővülhet a repertoár – idézi a hvg.hu.

Fontos, hogy a WhatsApp Plus teljesen opcionális, vagyis a felhasználóknak nem kell előfizetniük a WhatsApp további használatához. Az árazás, illetve, a hivatalos megjelenési dátum egyelőre nem ismert, az említett funkciók pedig a szélesebb körű megjelenés előtt módosulhatnak – olvasható.