2026. január 2. péntek
A Nemzetközi Ûrállomás (International Space Station, ISS, középen) elhalad a Hold elõtt Szurdokpüspöki közelébõl fényképezve 2025. november 4-én éjjel.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Belátható időn belül a Holdra költözhetnek emberek

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A NASA igazgatója szerint a tartós emberi jelenlét a Holdon már nem álom, hanem a közeljövő valósága. De mikor és melyik nagyhatalom űrhajósai léphetnek majd újra az égitest felszínére? Erről kérdezte az InfoRádió Szabó Norton Olivér csillagászt.

Hivatalosan az Amerikai Egyesült Államok vezette Artemis program és a NASA 2027-re tervezi a következő Holdra szállást. Mint az InfoRádió Szabó Norton Olivér csillagásztól megtidta, ez egy nagyon más konstrukció, mint a '60-as évek végi, '70-es évekbeli, hisz a mostani program nagyon nagy részben támaszkodik arra, hogy ipari szereplők is részt vesznek benne, ami egyrészt költségcsökkentő, másrészt viszont bonyodalmak is létrejönnek; most épp az ipari szereplők lehetnek azok, akik miatt csúszni látszik a program, és 2028-2029 sokkal reálisabb a fent említett 2027 helyett.

Az űrversenyben a szereplők kilététől eltekintve viszont nincs változás:

Kína nagyon begyorsított, és tarthatja korábbi céldátumát, a 2030-at, így addigra egy űrnemzet jó eséllyel a Holdra lép.

No de mi vár most ott az emberre? A szakértő szerint ez is egy különbség a korábbi „oda látogatáshoz” képest.

„Most már tartanak ott a technológiák, hogy iparilag is ki lehet használni a Holdat, ki lehet aknázni akár az ott lévő nyersanyagokat is. A Hold körül keringő szondákkal sikerült felmérni azt, hogy nagyon sok olyan nyersanyag, ami itt a Földön nehezen elérhető, a Holdon szintén megvan és bányászható. Például

a lítium, a szilícium, vagy mondjuk a héliumnak olyan izotópjai, amelyek hasznosak lehetnek esetleg későbbi, ma még futurisztikusnak tűnő fúziós erőművekben”

– említette Szabó Norton Olivér.

Aláhúzta, 2025 elején szállt már le olyan szonda a Holdra, aminek a feladata az volt, hogy próbafúrásokat végezzen. Az a szonda viszont felborult, így a teszt nem fejeződött be, viszont mutatja azt, hogy ezt komolyan gondolják a nemzetek, hogy a Holdra ne csak úgy térjen vissza az ember, mint egy tudományos küldetés vagy mint egy diplomáciai „nyelvöltögetés” a világ másik felének, hanem ténylegesen Föld-Hold rendszerben és gazdasági övezetben gondolkoznak már a nagy szereplők.

Ráadásul ha már az ember visszatér oda, természetes azt gondolnia, hogy nem hagyja ott újabb 50 évre, hanem maradjon ott, vesse meg a lábát; „ez, őszintén szólva a 2030-as évek második fele, de inkább a 2040-es években reális”, mutatott rá.

Magyarországnak is teremhet a programban babér, a NASA ugyanis bevon űripari szereplőket, mint amilyen a budapesti székhelyű

Puli Space Technologies,

amely fejlesztett már olyan eszközt a NASA számára, ami ott van most is a Hold felszínén.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Tudomány    Belátható időn belül a Holdra költözhetnek emberek

hold

csillagász

holdra szállás

szabó norton

2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
