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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Hétfőtől az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit – a nap hírei

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Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Ezzel Sulyok Tamás mandátuma hétfőn nulla órától megszűnik, ideiglenesen, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. 16 évre csökkentené a választási korhatárt a miniszterelnök. Támadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán.

Aláírta az alaptörvény tizenhetedik módosítását a köztársasági elnök. A módosítás már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Ezzel Sulyok Tamás mandátuma hétfőn nulla órától megszűnik, ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sulyok Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte, hogy az Alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes. Úgy vélte: az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akárcsak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket: mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Sulyok Tamás eltávolítását. Orbán Viktor szerint mostantól az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság.

Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkentené a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta: szerinte a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában.

Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a „fiatalítási program” keretében bocsátottak el – jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a Magyar Honvédséghez.

Kiszámíthatóbb, átláthatóbb és értékalapú gyógyszerbefogadási rendszert sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról sokszor késedelmesen, rendszertelenül születtek döntések, az egyedi méltányossági rendszer pedig nem pótolhatja a kiszámítható támogatást. Hangsúlyozta: a gyártóknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mert több esetben üzleti döntések miatt késik a társadalombiztosítási befogadás.

Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákosrendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézy Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkáslakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság.

Társadalmi párbeszéd indul a Szabadság téri német megszállási emlékmű jövőjéről – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta: a Budapest Galéria szakmai tanácsa társadalmi egyeztetést indít, amelyben azt vizsgálják, hogy maradjon-e a szobor, eltávolítsák, vagy valamilyen új formában értelmezzék újra.

Az Alkotmánybírósághoz fordul több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény-módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt.

A Fidesz és a KDNP módosított elszámolása szerint a két párt összesen csaknem 1,7 milliárd forintot fordított a 2026-os országgyűlési választási kampányra. A dokumentum alapján az állami költségvetési támogatás összege nem változott, továbbra is 1 milliárd 29 millió forintot tett ki. A választási célra kapott adományok összege ugyanakkor az eredetileg közöltnél magasabb, több mint 666 millió forint volt.

Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdu Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, hogy ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket.

Mára virradóra rakéta- és dróntámadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Dzsászk körzet vízellátását biztosító infrastruktúra.

Németország „magas szintre” emelte a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi, „elméleti fenyegetettség” fokozatról – jelentette be a német belügyminiszter. Alexander Dobrindt elmondta, hogy a döntést hírszerzési információk alapján hozták meg. A politikus szerint bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban.

Venezuelában már több mint ötezer halálos áldozata van a júniusi földrengéseknek. A helyi hatóságok szerint a két, 7,2-es és 7,5-es erősségű rengésben 5.069 ember halt meg, a sérültek száma pedig meghaladja a 16 ezret.

Több mint 55 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet az első 24 órában. A kormany.hu oldalon elérhető társadalmi egyeztetés célja, hogy a lakosság véleményének figyelembevételével alakítsák ki az új közlekedésbiztonsági intézkedéseket.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőtől az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit – a nap hírei

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Magyar Péter javaslatokat vár: „válasszunk közösen köztársasági elnököt”
Jobb lett volna, ha Sulyok Tamás magától lemond – mondja a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy „ősszel elindul egy olyan alkotmányozási folyamat, amelyben minden magyar ember ötleteit, javaslatait” várják.
 

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Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, Forsthoffer Ágnes veszi át Sulyok Tamás feladatait

Az elmúlt órákban több fontos belpolitikai és gazdaságpolitikai fejlemény is napvilágot látott: Magyar Péter a választójogi korhatár 16 évre csökkentését és a képviselői ciklusok korlátozását javasolja, miközben kiderült, hogy a Fidesz és a KDNP közel 1,7 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Eközben Kármán András pénzügyminiszter magyarázata szerint a parlament elé került átfogó adócsomag az adórendszer egyszerűsítését, az uniós szabályokhoz való igazodást és a befagyasztott uniós források felszabadítását célozza. Megállapodást kötött a MÁV és a Fővárosi Önkormányzat a rákosrendezői munkáslakások ügyében, így a vasúttársaság hozzájárulásával hamarosan megkezdődhetnek a bontási munkálatok a területen. Szombat estére Sulyok Tamás döntése is megszületett a 17. alaptörvény-módosításról és az államfői székből való távozásáról.

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Iran and the US have traded strikes as hostilities re-escalated this week, with Tehran targeting US military facilities across the Gulf region.

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