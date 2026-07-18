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A 2026-os labdarúgó-vb döntőjének otthont adó New Jersey-i MetLife Stadium.
Nyitókép: Facebook/MetLife Stadium

Nem tudta megtartani a spanyol válogatott a döntő előtti utolsó edzését

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Heves zivatarok csaptak le szombaton New Yorkra és New Jerseyre, emiatt törölték a spanyol válogatott a világbajnoki döntő előtti utolsó edzését.

Luis de la Fuente csapata a New Jersey-i Melanie Lane edzőközpontban készült volna gyakorolni, ám az edzést – miután kezdetben csak felfüggesztették – végül teljesen törölték.

Az ellenfél, Argentína csapata – amely mintegy nyolc kilométerrel arrébb, Morristownban tartózkodott – egy háromnegyed órás csúszást követően végül mégis edzhetett.

Szombaton Zohran Kwame Mamdani, New York város polgármestere árvízvédelmi figyelmeztetést adott ki, és arra kérte a lakosokat, hogy ne kockáztassák biztonságukat ilyen veszélyes körülmények között.

„A spanyol válogatott edzését a New Jersey-i Melanie Lane edzőközpont pályáin az Egyesült Államok viharbiztonsági protokolljának megfelelően felfüggesztették” – áll a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) közleményében.

A játékosok később zárt térben átmozgató gyakorláson vettek részt.

Az amerikai protokoll előírja, hogy minden szabadtéri sporteseményt fel kell függeszteni, ha villámlást vagy elektromos tevékenységet észlelnek a helyszín nyolcmérföldes (körülbelül 13 km-es) körzetében. Az események csak akkor folytatódhatnak, ha legalább 30 percig nem észlelnek újabb villámcsapást.

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