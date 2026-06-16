Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a mostani vb-eredmények

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A spanyol Ferran Torres (j) és a zöld-foki-szigeteki Jamiro Monteiro a 2026-os labdarúgó-világbajnokság H csoportja elsõ fordulójának Spanyolország - Zöld-foki Köztársaság mérkõzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Mike Stewart

Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a meglepő vb-eredmények

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Azért is spórolnak egyes csapatok az erejükkel, mert a létszámbővítés és a lebonyolítás miatt könnyebb továbbjutni a csoportból a vb-n, és az igazán nehéz meccsek a torna második részében következnek – mondta az InfoRádióban Szabados Gábor. A sportfogadás-szakértő szerint a gyengébb kezdés ellenére a spanyolok és a brazilok továbbra is ugyanolyan jó eséllyel pályázhatnak a végső győzelemre.

Már több meglepő eredmény is született az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon, pedig még a csoportkör első fordulója sem ért véget. A 2024-es Eb-n negyeddöntős Svájc 1–1-es döntetlent játszott Katarral, az ötszörös vb-győztes braziloknak is meg kellett elégedniük az egy ponttal Marokkó ellen, mint ahogy az Eb-címvédő spanyoloknak is a Zöld-foki Köztársaság ellen. Nagy bravúrt ért el az ausztrál válogatott is azzal, hogy 2–0-ra legyőzte Törökországot, és előzetesen talán arra sem lehetett számítani, hogy a holland–belga–uruguayi hármasból egyik sem szerez három pontot az első vb-meccsén.

Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban azt mondta, mivel nagyon hosszú a torna és sok mérkőzést kell lejátszani, sejteni lehetett, hogy a nagy csapatok közül néhány nem igazán lesz éles a világbajnokság elején. A döntősöknek és a bronzéremért küzdőknek összesen nyolc meccset kell játszaniuk, és a mai futballban ritkán fordul elő, hogy egy-egy csapat makulátlan mérleggel végigmeneteljen. A 2002-es világbajnokságot Brazília úgy nyerte meg, hogy mind a hét mérkőzésén győzött, 18 szerzett és 4 kapott góllal zárták a tornát Ronaldóék, de egy ilyen sorozatra ma már nagyon kevés az esély. A sportfogadás-szakértő szerint

a kis csapatok az adott torna elején még jobban ki tudják használni, hogy a nagyok tartalékolnak vagy kevésbé koncentráltak.

Mint fogalmazott, már csak azért is spórolnak egyes csapatok az erejükkel, mert a létszámbővítés és a lebonyolítás miatt a 48 csapatból 32 folytathatja az egyenes kieséses szakaszban, így akár egyetlen győzelemmel is tovább lehet jutni a csoportból, hiszen a nyolc legjobb csoportharmadik is játszhat a nyolcaddöntőbe jutásért. Ebből kifolyólag pedig nem is kell annyit kockáztatni egy-egy csoportmeccsen. Szabados Gábor azt gondolja, ennek is a következménye az, hogy született néhány meglepő eredmény a vb elején. Hozzátette: az eddigi bravúrokat elvitatni nem lehet, a kis csapatok tiszteletet érdemelnek.

Dörzsölhetik a tenyerüket a fogadóirodáknál

Sportfogadási szempontból az irodáknak mindig az a jó, hogyha meglepetés születik, mivel az emberek általában a favoritokra fogadnak. A sportközgazdász kiemelte: eddig az oddsképzésen az látszott, hogy a fogadóirodák az alapvető esélyeket követik a vb-n. Nyilván közben „finomítottak” a szorzókon, de azért azt nem építették bele az oddsokba, hogy például egy döntetlen az valószínűbb lenne egy-egy meccsen azért, mert bizonyos csapatok nem fognak mindent kiadni magukból. Természetesen egy döntetlennek mindig nagyobb a szorzója, mert az emberek ritkán fogadnak ikszre, inkább valamelyik győztesre tesznek fel pénzt.

Ebből a szempontból a sportfogadás-szakértő szerint eddig „nem alakul rosszul” a világbajnokság a fogadóirodáknak, hiszen jó néhány meglepetés született. Úgy véli, ahogy haladunk előre, és főleg akkor, amikor elkezdődik majd az egyenes kieséses szakasz, „kiegyenesedik ez a dolog”.

Arra számít, hogy a legjobb tizenhat és a legjobb nyolc közé most is azok a válogatottak kerülnek be, amelyek hagyományosan jól szerepelnek a világbajnokságokon,

így elsősorban európai és dél-amerikai csapatokat vár a torna végső szakaszába. Természetesen nem lehet kizárni, hogy az egyenes kieséses szakaszban is lehetnek majd meglepetések, vagyis elképzelhető, hogy olyan válogatottakkal is találkozunk a vb legvégén, amelyek nagy menetelésére előzetesen nem számítottunk.

Nem kerültek ki az esélyesek közül a spanyolok és a brazilok

Bár Spanyolország és Brazília csak döntetlennel kezdte a vb-t, Szabados Gábor szerint ez nem eredményezi azt, hogy a fogadóirodák azonnal megnövelik majd a nyereményszorzójukat a végső győzelemre. Mint mondta, a rosszabb kezdés hosszú távon nem igazán befolyásolja az esélyeket és az oddsokat. Emlékeztetett, hogy Argentína az előző, 2022-es vb-t vereséggel nyitotta Szaúd-Arábia ellen, illetve 2010-ben Spanyolország is elveszítette az első meccsét Svájc ellen, de ettől függetlenül mind az argentinok, mind a spanyolok megőrizték a jó esélyeiket, és ebből fakadóan az alacsony oddsukat a végső győzelemre, mert látszott, hogy a gyengébb rajt ellenére nincs veszélyben a továbbjutásuk. Végül Spanyolország és Argentína is világbajnoki címet ünnepelhetett.

A sportközgazdász hangsúlyozta: egy rosszul sikerült mérkőzés nem feltétlenül határozza meg, hogy ténylegesen milyen formában van az érintett csapat, mert aki a végső győzelemre tör, annak a torna végső fázisában kell igazán jól szerepelnie. 2010-ben Spanyolország és 2022-ben Argentína esetében sem látszott arra semmilyen jel, hogy kevésbé számítanának a fogadóirodák a végső győzelmükre.

Szabados Gábor szerint a mostani vb-n továbbra is a nagy esélyesek közé lehet sorolni mind Spanyolországot, mind Brazíliát, már csak azért is, mert a korábbi tornákhoz képest sokkal könnyebben tovább lehet jutni a csoportkörből. Régebben sokszor lehetett emlegetni a halálcsoport kifejezést egy-egy világversennyel kapcsolatban, most azonban nincs is ilyen.

A sportközgazdász úgy fogalmazott,

„akár tetszik a bővítés, akár nem, azt el kell ismerni, hogy a mezőny jelentősen felhígult”.

A nagy izgalmak és a nehezebb mérkőzések majd az egyenes kieséses szakaszban jönnek a vb-n. Megjegyezte: az első meccsekből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni, a spanyol és a brazil válogatottnak is a legjobb formáját a torna második szakaszára kell időzítenie.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

(A nyitóképen: a spanyol Ferran Torres és a zöld-foki-szigeteki Jamiro Monteiro küzd a labdáért a Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság vb-csoportmérkőzésén az atlantai Mercedes-Benz Stadionban 2026. június 15-én.)

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Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a mostani vb-eredmények

Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a mostani vb-eredmények

Azért is spórolnak egyes csapatok az erejükkel, mert a létszámbővítés és a lebonyolítás miatt könnyebb továbbjutni a csoportból a vb-n, és az igazán nehéz meccsek a torna második részében következnek – mondta az InfoRádióban Szabados Gábor. A sportfogadás-szakértő szerint a gyengébb kezdés ellenére a spanyolok és a brazilok továbbra is ugyanolyan jó eséllyel pályázhatnak a végső győzelemre.
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