Buszbaleset: kilenc sérültet még magyarországi kórházban ápolnak

Az Egri Markhot Ferenc Kórház sajtóreferense, Szegedi Erzsébet elmondta: a lengyel zarándokokat szállító busz balesetének tíz, Egerben gyógyuló sérültje közül négy embert a lengyel nagykövetség és konzulátus munkatársainak közreműködésével hétfőn hazaszállítottak.

Így jelenleg három-három könnyebben és súlyosan sérült utast ápolnak. Állapotuk stabil, egyikük sincs életveszélyben – tette hozzá.

A súlyos sérültek jellemzően nyakcsigolya, hátcsigolya, illetve koponyatörést szenvedtek.

Még három sérültet kezelnek a debreceni kórházban a vasárnap balesetet szenvedett lengyel autóbusz utasai közül: egy beteget combcsonttöréssel még aznap, egy másikat gerinccsigolya-törés miatt hétfőn operáltak meg, egy harmadik utast pedig a hasi panaszai miatt megfigyelésre tartanak bent – közölte a Debreceni Egyetem Klinikai Központja.

Mindhárom sérült esetében szükség van még kontrollvizsgálatokra, illetve műtét utáni gondozásra, de előreláthatólag a hét második felében valamennyien elhagyhatják az intézményt, állapotuk folyamatosan javul – ismertették.

A lengyel turistabusz vasárnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. A zarándokokat szállító jármű az oldalára fordulva állt meg. A buszon 59-en utaztak, közülük 11-en a helyszínen meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították.

A sérültek közül hatot irányítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusára, egyikük azonban a mentőautóban meghalt, a halálos áldozatok száma így 12-re nőtt.

Debrecenben végül öt sérült ellátása kezdődött el. Két, könnyebb sérülésekkel érkező beteget hétfőn hazaengedtek.

A baleset ügyében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen.