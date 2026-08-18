Megdöbbentő dolgot találtak az ukránok egy orosz hadi eszközben

Nyugati eszköz végezheti az AI-számításokat az egyik legújabb orosz cirkálórakétában, amely önállóan is képes megkeresni a célpontot. Erről a megdöbbentő hírről az Interesting Engineering számolt be – írta meg a hvg.hu.

Az ukrán védelmi minisztérium alá tartozó Hírszerzési Főigazgatóság (HUR) közlése szerint a chipet augusztus 12-én fedezték fel. A történtek arra utalhatnak, hogy Moszkva mesterséges intelligenciát is használ az új rakétáiban.

A fegyver maradványaiban egyébként összesen 35, nem orosz alkatrészt azonosítottak a szakemberek.

Az Interesting Engineering kiemeli: ez a felfedezés is rávilágít arra, hogy Oroszország drónjai és rakétái mennyire függnek a külföldi technológiáktól – a háború eleje óta egyre szigorodó szankciók ellenére is.

Az Nvidia Jetson Orin számítógépeket a mesterséges intelligenciára, gépi látásra és autonóm rendszerekhez hegyezte ki a gyártó, és – függően attól, hogy melyik modellről van szó – akár 275 billió műveletet is el tud végezni másodpercenként.

A számítógépet egy S–71-es rakéta belsejében találták meg. A cirkálórakétát úgy fejlesztették ki az oroszok, hogy egy Su–57-es vadászgép és egy S–70-es, Okhotnik típusú drón fegyverrekeszeiben is elférjen.