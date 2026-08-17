Felfüggesztik a Poszeidon kötelező alkalmazását, de nem cserélik le az államigazgatásban – közben a rendőrség már nyomoz

Bár a kormány felfüggeszti a Poszeidon elektronikus irat és dokumentumkezelési rendszer kötelező kiterjesztését, a döntés nem jelenti a rendszer automatikus lecserélését. Azok a kormányzati szervek, amelyeknél a rendszer megfelelően működik és annak használata költséghatékony, továbbra is használhatják azt.

A kiterjesztés felfüggesztése két év alatt 17 milliárd forint megtakarítást jelent az állam számára – mondta korábban Szondi Vanda kormányszóvivő.

„A Poszeidon néven ismertté vált informatikai rendszert az előző kormány döntése értelmében az állami szervek nagy része kötelezően használja.

Pedig nehezen kezelhető, elavult és gyakran igényel költséges módosításokat. A szoftvert üzemeltető és fejlesztő cégcsoport éveken keresztül versenytársak nélkül, egyedüli indulóként nyert meg 10 milliárdos állami közbeszerzéseket. Nem volt piaci verseny, az állam nem tudott olcsóbb vagy modernebb informatikai rendszert beszerezni” – mondta.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentése után a rendőrség nyomozást indított a rendszer bevezetésével összefüggésben, a kormány pedig átfogó vizsgálatot indított a korábbi beszerzésekről és szerződésekről. A pénzügyi és közbeszerzési szempontok mellett vizsgálják a versenyhelyzetet, a szállítói függőségeket, a rendszerek működésének költségeit, valamint az esetlegesen felmerült költségvetési károkat és kockázatokat is.

A kormányzati szerveknek ugyanakkor a felülvizsgálat időszakában is biztosítaniuk kell az elektronikus iratok jogszerű, hiteles és biztonságos kezelését

– áll a Tudományos és Technológiai Minisztérium közleményében.

A Poszeidon rendszer legszélesebb felhasználói köre a közoktatásból kerül ki, ahol a KRÉTA rendszer integrált moduljaként működik, de használja az államigazgatás, minisztériumok, a felsőoktatás több intézménye, de állami nagyvállalatok, mint például a MÁV, és kis részben a versenyszféra is.

Az államigazgatási szektorban mintegy 85 ezer felhasználója lehet a rendszernek. Bár a szoftverlicencet az állami intézmények névlegesen, ingyenesen kapták meg, a rendszer tényleges bevezetése és üzemeltetése hatalmas összeget emésztett fel, amely az Átlátszó információi szerint meghaladhatja a 80 milliárd forintot is.

A cikk Domanits András rádiós összefoglalója alapján készült.