A Sunday Times írt arról a hét végén, hogy Ukrajna két brit cég által gyártott drónokat is fölhasznált az úgynevezett mélycsapás-kampány részeként.

Oroszország brit nagykövetsége hétfőn kiadott közleménye szerint „a legújabb értesülések is megerősítik, hogy London szándékosan az ukrajnai válság eszkalációját választja”. Egyben azzal vádolta meg Nagy-Britanniát, hogy úgymond megbízott útján igyekszik megfékezni Oroszországot és a lehető legnagyobb kárt okozni neki.

Az orosz nagykövetségi közlemény szerint „London tettei elkerülhetetlenül következményekkel járnak, amelyekért felelősséget kell vállalnia.”

A brit védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, hogy Nagy-Britannia Ukrajna mellett áll, és elkötelezett, hogy biztosítsa Ukrajnának az orosz inváziójával szembeni védekezéshez szükséges felszerelést.

Ukrajna az utóbbi időszakban fokozta az Oroszország elleni támadásokat nagy hatótávolságú rakétákkal és drónokkal, amelyek célpontja hadiipari és az energetikai létesítmények.