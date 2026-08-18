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Neymar brazil labdarúgó elérzékenyül a Santos csapatnál tartott bemutató ünnepségen 2025. január 31-én. A 33 éves Neymar a hét elején közös megegyezéssel szerzõdést bontott a szaúdi bajnokságban éllovas al-Hilallal és hathónapos szerzõdést írt alá a nevelõ egyesületénél, a Santosnál.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Sebastiao Moreira

A kapust ápolták, Neymarnak kellett távoznia

Infostart / MTI

Neymar az első játékos a brazil bajnokságban, akinek a kapus ápolása miatt egy percre el kellett hagynia a játékteret.

A labdarúgás szabályalkotói több módosítással igyekeznek elejét venni az időhúzásoknak. Ilyen például az a helyzet, amikor a játékot a kapus ápolása miatt kell megszakítani úgy, hogy előtte nem volt konkrét érintkezés, szabálytalanság. Ilyenkor az edzőnek a meccs folytatásakor egy mezőnyjátékost le kell hoznia egy percre. Ha nem jelöl ki senkit, akkor a kapitány hagyja el a pályát. Az újítást a brazil bajnokságban tesztelik és többek között angol Premier League-ben is bevezetik.

Neymar a Santos csapatkapitányaként tapasztalta meg a szabályváltoztatást. Csapata vasárnap 3-0-ra verte a Vascót, neki pedig akkor kellett időlegesen kiszállnia a játékból, amikor a kapus Gabriel Brazao orvosi segítséget kért. A Santos edzője nem jelölt ki senkit a számára rendelkezésre álló tíz másodpercen belül, a bíró pedig ekkor Neymart küldte le a pályáról.

A brazil labdarúgó-válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője a nyári világbajnokság után bejelentette, hogy többet nem lép pályára a nemzeti együttesben, ugyanakkor klubjában – amelyben decemberig van szerződése – még játszik. A támadó a brazil válogatottban 130 mérkőzésen nyolcvan gólt szerzett.

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