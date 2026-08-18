A kapust ápolták, Neymarnak kellett távoznia

A labdarúgás szabályalkotói több módosítással igyekeznek elejét venni az időhúzásoknak. Ilyen például az a helyzet, amikor a játékot a kapus ápolása miatt kell megszakítani úgy, hogy előtte nem volt konkrét érintkezés, szabálytalanság. Ilyenkor az edzőnek a meccs folytatásakor egy mezőnyjátékost le kell hoznia egy percre. Ha nem jelöl ki senkit, akkor a kapitány hagyja el a pályát. Az újítást a brazil bajnokságban tesztelik és többek között angol Premier League-ben is bevezetik.

Neymar a Santos csapatkapitányaként tapasztalta meg a szabályváltoztatást. Csapata vasárnap 3-0-ra verte a Vascót, neki pedig akkor kellett időlegesen kiszállnia a játékból, amikor a kapus Gabriel Brazao orvosi segítséget kért. A Santos edzője nem jelölt ki senkit a számára rendelkezésre álló tíz másodpercen belül, a bíró pedig ekkor Neymart küldte le a pályáról.

A brazil labdarúgó-válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője a nyári világbajnokság után bejelentette, hogy többet nem lép pályára a nemzeti együttesben, ugyanakkor klubjában – amelyben decemberig van szerződése – még játszik. A támadó a brazil válogatottban 130 mérkőzésen nyolcvan gólt szerzett.