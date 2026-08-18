A lengyel buszsofőr letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi nem volt a busz biztonságos vezetésére képes állapotban, fáradtságából kifolyólag elaludt. Emiatt a busszal a műszaki leállósávon át letért az úttestről, és egy rézsűs területen az oldalára borult.

A buszon 57 utas és két járművezető volt, a baleset következtében 12-en meghaltak, továbbá 3 ember súlyos, életveszélyes, 20 pedig súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vételének elrendelése mellett a sofőrt halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt hallgatta ki gyanúsítottként, a férfi egyelőre nem tett vallomást – közölték.

Mint írták, az ügyészség álláspontja szerint a gyanúsított esetében fennáll a szökés és elrejtőzés, illetve a bizonyítás megnehezítésének veszélye, ezért a rendőrség előterjesztése alapján indítványt tett a bíróságnak a férfi letartóztatásának elrendelésére.