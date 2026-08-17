Magyar Péter Pakson ünnepel – fotó

Magyar Péter halászlével ünnepelte Pakson, hogy éppen 100 napja miniszterelnök.
A kormányfő mozgalmas napot zárt ma is.
Magyar Péter halászlével ünnepelte Pakson, hogy éppen 100 napja miniszterelnök.
A kormányfő mozgalmas napot zárt ma is.
A forint hétfő délelőtt az euróval és a dollárral szemben is erősödött: az euró jegyzése 361,7 forintig süllyedt, míg a dollár 312 forint közelében is járt. A magyar deviza erősödését támogatta a dollár nemzetközi gyengülése is, az amerikai fizetőeszköz több mint kéthavi mélypontra került az euróval szemben. A dollár gyengülése mögött elsősorban a vártnál gyengébb amerikai makrogazdasági adatok álltak, amelyek hatására a befektetők visszafogták a további amerikai kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat. Az euró ezzel párhuzamosan kéthavi csúcsra erősödött a dollárral szemben, és a japán jen is erősödni tudott. Délután azonban korrigált a forint, az euró árfolyama ismét 362 forint fölé emelkedett. A fordulat hátterében részben az a hír állt, hogy Irán fokozhatja a feszültséget a Hormuzi-szorosban és a tágabb régióban, amennyiben kudarcot vallanak az Egyesült Államokkal folytatott diplomáciai tárgyalások.
Az aszály miatt idén alig vannak jelen a folyók mentén megszokott árvízi szúnyogfajok, tigrisszúnyog viszont annál több van.
Trump's threat on Oman, which has been holding its own talks with Iran to reopen the Strait of Hormuz, comes as a 60-day window for peace negotiations expires.