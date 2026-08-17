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Magyar Péter miniszterelnök halászlét eszik Pakson.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter Pakson ünnepel – fotó

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ELŐZMÉNYEK

Magyar Péter 100 napja miniszterelnök. A kormányfő Pakson ünnepelt.

Magyar Péter halászlével ünnepelte Pakson, hogy éppen 100 napja miniszterelnök.

A kormányfő mozgalmas napot zárt ma is.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Pakson ünnepel – fotó

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Esik az eső, Magyar Péter óriási haladásról számolt be

Esik az eső, Magyar Péter óriási haladásról számolt be

Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfő este élő Facebook-videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz, a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása.
 

Magyar Péter Pakson ünnepel – fotó

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Korrigál a forint

Korrigál a forint

A forint hétfő délelőtt az euróval és a dollárral szemben is erősödött: az euró jegyzése 361,7 forintig süllyedt, míg a dollár 312 forint közelében is járt. A magyar deviza erősödését támogatta a dollár nemzetközi gyengülése is, az amerikai fizetőeszköz több mint kéthavi mélypontra került az euróval szemben. A dollár gyengülése mögött elsősorban a vártnál gyengébb amerikai makrogazdasági adatok álltak, amelyek hatására a befektetők visszafogták a további amerikai kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat. Az euró ezzel párhuzamosan kéthavi csúcsra erősödött a dollárral szemben, és a japán jen is erősödni tudott. Délután azonban korrigált a forint, az euró árfolyama ismét 362 forint fölé emelkedett. A fordulat hátterében részben az a hír állt, hogy Irán fokozhatja a feszültséget a Hormuzi-szorosban és a tágabb régióban, amennyiben kudarcot vallanak az Egyesült Államokkal folytatott diplomáciai tárgyalások.

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