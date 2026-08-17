Magyar Péter Pakson ünnepel – fotó

A forint hétfő délelőtt az euróval és a dollárral szemben is erősödött: az euró jegyzése 361,7 forintig süllyedt, míg a dollár 312 forint közelében is járt. A magyar deviza erősödését támogatta a dollár nemzetközi gyengülése is, az amerikai fizetőeszköz több mint kéthavi mélypontra került az euróval szemben. A dollár gyengülése mögött elsősorban a vártnál gyengébb amerikai makrogazdasági adatok álltak, amelyek hatására a befektetők visszafogták a további amerikai kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat. Az euró ezzel párhuzamosan kéthavi csúcsra erősödött a dollárral szemben, és a japán jen is erősödni tudott. Délután azonban korrigált a forint, az euró árfolyama ismét 362 forint fölé emelkedett. A fordulat hátterében részben az a hír állt, hogy Irán fokozhatja a feszültséget a Hormuzi-szorosban és a tágabb régióban, amennyiben kudarcot vallanak az Egyesült Államokkal folytatott diplomáciai tárgyalások.