Apokaliptikus képeken a hatalmas erdőtűz – kitelepítésre is kényszerültek a szomszédos országban

Számos utca azonnali kiürítésére volt szükség – közölte Monschau városa honlapján. Az érintett lakosokat felszólították, hogy azonnal hagyják el otthonaikat. A környéken egy középiskolában ideiglenes szállásokat alakítottak ki.

Franz-Karl Boden alpolgármester a vasárnap késő este végrehajtott evakuálás után elmondta: a nyugati szél a tüzet tovább sodorhatja kelet felé. A tűzoltók ennek megfelelően helyezkedtek el, és készen állnak a beavatkozásra, ha a lángok közelebb kerülnének – tette hozzá. Vasárnap kora délután a monschaui hatóságok még azt közölték, hogy nincs jele annak, hogy a tűz átterjedne Németországba, és nincs szükség evakuálásra.

MTI/AP/Valentin Bianchi

Az erdőtűz oltásán Belgiumban továbbra is több száz tűzoltó dolgozik. Már legalább 3000 hektár természetvédelmi terület leégett a vasárnapi adatok szerint.

Belgium délkeleti országrészének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében péntek este csaptak fel a lángok. A régióban egy nyári gyermektábor résztvevőit kimenekítették, míg Waimes kistérségben a tűz terjedése miatt mintegy 600 lakosnak kellett elhagynia otthonát.

Az erdõtûz oltásában segítõ rendõrségi vízágyúk egyike. MTI/EPA/Olivier Matthys

A tűzoltást erős és változó szél nehezíti, valamint a sűrűn benőtt terep, melyen a vízzel teli tűzoltóautók nehezen közlekednek. A belga hadsereg Panther típusú járműveket küldött a helyszínre, amelyek 10 500 liter vízkapacitással rendelkeznek, vízágyúik pedig akár 90 méterre is képesek elérni. Elmondták: a belga tűzoltók vasárnap reggeltől jelentős légi támogatásra is számíthatnak, a környező országok tűzoltói mellett Svédország, Csehország és Hollandia tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel segíti az oltást. Hollandia két Boeing CH-47 Chinook típusú katonai helikoptere érkezett a helyszínre, vízkapacitásuk ledobásonként hétezer liter.

Az erdõtûz oltásában segítõ rendõrhelikopterek egyike a belga-német határ közelében fekvõ Hohes Venn természetvédelmi területen, Sourbrodt közelében 2026. augusztus 17-én.MTI/EPA/Olivier Matthys

A belga királyi palota a közösségi oldalán közölte: Fülöp király köszönetét fejezte ki a mentőalakulatoknak, miután beszélt az erdőtűz által érintett régiók vezetőivel.