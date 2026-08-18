Tömeges dróntámadás érte Moszkvát

Tömeges ukrán dróntámadás érte Moszkvát – közölte kedd hajnalban Szergej Szobjanyin. Az orosz főváros polgármestere hétfő este és helyi idő szerint hajnali öt között 620 repülőgép típusú pilóta nélküli repülőszerkezet repült Moszkva és régiója felé, közülük 180-at a főváros körzetében semmisítettek meg. A mentőszolgálatok a roncsok becsapódási helyszínein dolgoznak. Esetleges károkról nem tett említést.

Ezidáig a legnagyobb ukrán dróntámadás az augusztus 15-e este és 16-ika kora reggel közötti időszakban érte Moszkvát, akkor 600 drónt tartott az orosz főváros felé, amelyek közül 201-et lelőttek.