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Radnai Márk, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza Párt alelnöke, megválasztott országgyûlési képviselõ az új Országgyûlés alakuló ülésére érkezik az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Vita alakulhat ki: a közmédia megújításáról indul egyeztetés

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza alelnöke kedden a Facebookon.

A videóban Radnai Márk azt mondta: a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nemcsak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végiggondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni.

„Ez nem közösségi média, nem petíció, és nem egy újabb kérdőív” – hangsúlyozta a politikus, aki szerint a Közhang oldalán történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül tesznek megismerhetővé egy-egy témát, miközben a technológia segít rendszerezni a gondolatokat, összekapcsolni a hasonló ötleteket, és átláthatóvá tenni a közös eredményeket.

Radnai Márk bejelentette, hogy az első országos egyeztetés témája a közmédia megújítása lesz.

A kormánybiztos elmondta azt is: a Közhang internetes oldalán regisztrációval és a nélkül, anonim módon is részt lehet majd venni az egyeztetésekben.

Radnai Márkot június 13-i hatállyal nevezte ki a miniszterelnök működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztossá, feladata többek között a társadalmi részvétel magyarországi és nemzetközi jó gyakorlatainak vizsgálata, valamint a közpolitikai döntéshozatal társadalmi megalapozottságának erősítése.

A Tisza alelnöke júniusban jelezte, hogy nem koordinálja tovább a Tisza Szigetek működését, miután kormánybiztosként egy minden állampolgár számára nyitott, pártatlan társadalmi egyeztetési rendszert épít, amelyet nem tartana helyesnek összekapcsolni a párt belső közösségszervezésével.

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Kezdőlap    Belföld    Vita alakulhat ki: a közmédia megújításáról indul egyeztetés

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