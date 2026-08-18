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Az épülõ mohácsi Duna-híd 2026. április 2-án.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Tízmilliárdokat ad vissza és változtat a mohácsi Duna-híd kivitelezője – itt vannak a részletek

Infostart / MTI

A részletekről a cég és Vitézy Dávid számolt be.

Havi, teljesítésarányos elszámolásra térnek át a Mohácsi Duna-híd projektnél a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal (KBM) kötött megállapodásuk szerint, amely tartalmazza azt is, hogy visszafizetik a teljesítéssel még le nem fedett előleget, miközben a kivitelezés a felfüggesztéssel nem érintett területeken folyamatosan halad – közölte a kivitelező Duna Aszfalt Zrt.

A havi teljesítésigazolások és részszámlák közvetlenül az adott időszakban elvégzett munkákhoz kapcsolódnak. Az előleg mértéke a hátralévő Vállalkozói díj 20 százaléka lehet, összhangban az eredeti szerződéses konstrukcióval – írták, hozzátéve, hogy

a Duna Aszfalt Zrt. 58,6 milliárd forintot fizet vissza.

A felek 2026. június 22. napjával bezárólag elszámoltak egymással, a szerződésmódosítást a Duna Aszfalt Zrt. aláírta. A részletekről közölték:

  • az új megállapodás szerinti előleg nettó 45 milliárd forint.
  • a műszaki ütemterv alapján a következő időszakban, várhatóan három hónapon belül elvégzendő munkák értéke meg fogja haladni a visszafizetett előleg összegét.
  • a Duna Aszfalt Zrt. vállalja, hogy a teljesítésigazolások és részszámlák alapján fizetendő díjrészleteket az előleg mértékénél nagyobb arányban csökkenti mindaddig, amíg az elszámolatlan előleg összege ezt lehetővé teszi.

A közleményben kitértek arra is, hogy a mérföldkőalapú elszámolást és az előleg megemelését az előző adminisztráció kezdeményezte.

Az egyeztetések folytatódnak, azok a műszaki paraméterekről szólnak.

A Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat projekt keretében egy 756 méter hosszú, három hídszakaszból álló új híd, mintegy 28 kilométer közút, valamint további hidak és kisebb műtárgyak épülnek. A fejlesztés az M6-os autópálya és az 51-es főút összekötésével állandó közúti kapcsolatot teremt a Duna két partja között, javítja a térség elérhetőségét, élénkíti a gazdaságot, és egy új, déli, kelet-nyugati kereskedelmi tengely alapját teremti meg – írta a Duna Aszfalt.

A kormány még júniusban döntött arról, hogy felülvizsgálja a mohácsi új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítását, mert a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a híd és a kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata.

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Kezdőlap    Belföld    Tízmilliárdokat ad vissza és változtat a mohácsi Duna-híd kivitelezője – itt vannak a részletek

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