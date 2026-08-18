Tízmilliárdokat ad vissza és változtat a mohácsi Duna-híd kivitelezője – itt vannak a részletek

Havi, teljesítésarányos elszámolásra térnek át a Mohácsi Duna-híd projektnél a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal (KBM) kötött megállapodásuk szerint, amely tartalmazza azt is, hogy visszafizetik a teljesítéssel még le nem fedett előleget, miközben a kivitelezés a felfüggesztéssel nem érintett területeken folyamatosan halad – közölte a kivitelező Duna Aszfalt Zrt.

A havi teljesítésigazolások és részszámlák közvetlenül az adott időszakban elvégzett munkákhoz kapcsolódnak. Az előleg mértéke a hátralévő Vállalkozói díj 20 százaléka lehet, összhangban az eredeti szerződéses konstrukcióval – írták, hozzátéve, hogy

a Duna Aszfalt Zrt. 58,6 milliárd forintot fizet vissza.

A felek 2026. június 22. napjával bezárólag elszámoltak egymással, a szerződésmódosítást a Duna Aszfalt Zrt. aláírta. A részletekről közölték:

az új megállapodás szerinti előleg nettó 45 milliárd forint.

a műszaki ütemterv alapján a következő időszakban, várhatóan három hónapon belül elvégzendő munkák értéke meg fogja haladni a visszafizetett előleg összegét.

a Duna Aszfalt Zrt. vállalja, hogy a teljesítésigazolások és részszámlák alapján fizetendő díjrészleteket az előleg mértékénél nagyobb arányban csökkenti mindaddig, amíg az elszámolatlan előleg összege ezt lehetővé teszi.

A közleményben kitértek arra is, hogy a mérföldkőalapú elszámolást és az előleg megemelését az előző adminisztráció kezdeményezte.

Az egyeztetések folytatódnak, azok a műszaki paraméterekről szólnak.

Vitézy Dávid: nem állítottuk le az építkezést, a beruházás már nem visszafordítható A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és a kivitelező Duna Aszfalt között megállapodás született arról, hogy a két nappal a választások előtt Lázár János döntése nyomán kifizetett 98 százalékos előleg műszaki teljesítéssel még nem fedezett részét a kivitelező visszatéríti – közölte Vitézy Dávid tárcavezető a Facebook-oldalán. Szerinte a mohácsi Duna-híd története tipikus NER-es sztori, ahol minden más érdek megelőzte a közérdeket. A beruházást még Lázár János indította el, akkor közel bruttó 371 milliárd forintos költséggel és olyan műszaki tartalommal, amiről már az akkori titkos, csak később nyilvánosságra hozott hatástanulmányok is megállapították, hogy túlzó, túlméretezett, felesleges – emelte ki. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta: csak a közérdeket érvényesítették az anyagiak tekintetében, a mohácsi híd építését nem állították le. Mint fogalmazott, ez a beruházás már nem visszafordítható. „És ahogy korábban ígértük, torzókat nem hagyunk hátra” – szögezte le.

A Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat projekt keretében egy 756 méter hosszú, három hídszakaszból álló új híd, mintegy 28 kilométer közút, valamint további hidak és kisebb műtárgyak épülnek. A fejlesztés az M6-os autópálya és az 51-es főút összekötésével állandó közúti kapcsolatot teremt a Duna két partja között, javítja a térség elérhetőségét, élénkíti a gazdaságot, és egy új, déli, kelet-nyugati kereskedelmi tengely alapját teremti meg – írta a Duna Aszfalt.

A kormány még júniusban döntött arról, hogy felülvizsgálja a mohácsi új Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítását, mert a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a híd és a kapcsolódó úthálózat 2-szer 2 sávos kialakítása nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata.