ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
314.25
bux:
150110.32
2026. augusztus 18. kedd Ilona
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baranya Sándor vízmérnök, egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Kell-e, lehet-e vízlépcsőt építeni itthon a Dunára? Szakértő válaszol

Infostart / InfoRádió

A Duna alacsony vízszintje és vízhozama miatt alig tud áramot termelni a Paksi Atomerőmű. Annak kapcsán, hogy miként lehetne elegendő vizet juttatni a turbinák hűtésére, számos megoldás felmerült, és rendszeresen előkerül egy hazai vízlépcsőépítés kérdése is. Az InfoRádió Aréna című műsorában erről is beszélt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője.

Tévhitként terjed, hogy a felvízi országok visszatartják a Duna vizét, holott nemcsak, hogy nem akarják, de nem is tudnák, lehetőségük sincs erre. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Baranya Sándor vízmérnök, egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője elmondta, Németországban, Ausztriában, Szlovákiában vannak vízlépcsők a Dunán, ezek úgynevezett átfolyásos rendszerű, angolul run-of-river vízlépcsők, amelyeknek nincs kimondottan nagy tározóterük, a Duna vízhozamához képest elenyésző az a víztérfogat, amivel ők „játszani” tudnak. Ehelyett folyamatosan átfolyik rajtuk az a vízhozam, ami a folyó feljebbi szakaszairól érkezik,

nem tudják azt érdemben visszatartani.

A vízlépcsők – leegyszerűsítve – a vízszintet tudják megemelni. Persze komplexebb ennél a működésük, de alapvetően arról van szó, hogy az egyik részük az az úgynevezett duzzasztó, ahol duzzasztó táblák segítségével megemelik a vízszintet, ez a Duna esetében általában méteres nagyságrendet jelent. A vízlépcsők része általában egy hajózsilip, ezeken keresztül tudnak közlekedni a hajók, illetve egy vízerőtelep, amivel pedig energiát tudnak termelni – magyarázta Baranya Sándor. Vagyis a vízlépcsővel energiát tudnak termelni, vízszintet tudnak emelni, utóbbi segítségével pedig különböző vízkormányzási műveleteket lehet végrehajtani, vagy ipari létesítmények, illetve a mezőgazdaság vízigényét lehet könnyebben kielégíteni.

Egy vízlépcső megépítése az előzetes vizsgálatokkal, a tervezési folyamatokkal együtt nagyjából tíz év. Sem az építési idő, sem az ár nem összehasonlítható egy fenékküszöbével, hiszen

a Paksnál épülő fenékküszöb költsége körülbelül 6 milliárd forint, ennél legalább két tízes nagyságrenddel drágább egy vízlépcső kialakítása,

és persze a hatása is sokkal nagyobb – emelte ki a szakember. Amíg egy fenékküszöbnél lényegében lokális hatásokról van szó – helyi vízszintemelés, aminek a felvízi irányban néhány kilométerig van következménye –, addig a vízlépcsőknél egészen más térbeli léptékek érvényesek. A folyó esésétől függően ez akár 100 kilométeres nagyságrendű is lehet.

„Ha magyar viszonyokat néznénk, akkor ott egy vízlépcsőnek a korábbi elképzelések szerinti kialakításnál körülbelül 100 kilométeres nagyságrendű hatástávolsága lenne. Sokkal jelentősebb változást hozna a vízáramlásban, a hordalékvándorlásban, az átjárhatóságban. Gondoljunk csak bele, hogy halak számára egy fenékküszöb – ahol folyamatos átáramlás történik, hiszen átbukik rajta a víz – valószínűleg nem okoz akadályt, addig egy vízlépcsőnél, ahol gyakorlatilag az átáramlás csak a vízturbinákon keresztül történik, és legfeljebb még a hajózsilipen, illetve árvízi esetekben mondjuk az árapasztó műtárgyakon, ott az élőlények számára sokkal kisebb az átjárhatóság. De

számos területen elmondható, hogy egészen más nagyságrendű hatást okozna egy vízlépcső”

– mondta.

Baranya Sándor szerint – függetlenül a politikától, a kommunikációtól és a pénzügyi vonzatoktól, szigorúan szakmai szempontból vizsgálva – annak fényében kell dönteni egy esetleges dunai vízlépcsőről, hogy meghatározzák, mi a cél. Ha az, hogy sok méterrel megemeljék a Duna vízszintjét bármilyen okból kifolyólag – legyen az egy atomerőmű hűtése vagy éppen a hajózási viszonyok mindenkori biztosítása –, akkor nem nagyon van más műszaki megoldás, mint hogy egy ilyen érdemi, több méteres vízszintemelést érjenek el, és erre a vízlépcső jelenti a megoldást. Ha nem ez a cél, akkor pedig más műszaki megoldások is szóba jöhetnek.

„Összegyűjtöttünk körülbelül 50 különböző megoldástípust. Attól függően, hogy milyen célt akarunk kiszolgálni, milyen fizikai, ökológiai jellemzők bírnak az adott folyószakaszon, kell tudni egy-egyet, akár ezeknek a kombinációját kiválasztani, és megfelelő hatásvizsgálatokkal előre jelezni azt, hogy mi várható egy beavatkozásnál, és aszerint dönteni” – vázolta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője az InfoRádióban.

A cikk Herceg Zsolt interjúja alapján készült. A teljes beszélgetés alább megnézhető, meghallgatható.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kell-e, lehet-e vízlépcsőt építeni itthon a Dunára? Szakértő válaszol

duna

vízszint

vízlépcső

baranya sándor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter újra bejelentkezett Paksról: kritikus napok következnek

Magyar Péter újra bejelentkezett Paksról: kritikus napok következnek

A kormányfő továbbra is „Dunai hajós” üzemmódban, hétfő este is töltött egy videót.
 

Esik az eső, Magyar Péter óriási haladásról számolt be

Magyar Péter Pakson ünnepel – fotó

Szakértő az Arénában: csakis a fenékküszöbös megoldás kerülhetett most szóba Pakson, aztán majd figyelni kell

Megnyitottak egy fontos zsilipet, nagyon bonyolult vízkormányzás zajlik

Baranya Sándor vízmérnök: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában

Atomenergia-hivatal: nem muzsikált túl fényesen tavaly Paks

VIDEÓ
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.18. kedd, 18:00
Sós Csaba
a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokan nem is tudnak róla, pedig már havi 400 ezres fizetéssel is megnyílhat ez a kapu Magyarországon

Sokan nem is tudnak róla, pedig már havi 400 ezres fizetéssel is megnyílhat ez a kapu Magyarországon

Több mint 11 000 milliárd forintos vagyonnal és közel 760 ezres ügyfélszámlával zárta az idei első félévet a prémium banki piac – közel hat, illetve hét százalékpontos bővülés ez, a korábbinál tehát kisebb elánnal, de továbbra is dőlnek az új csúcsok. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten 400 ezres fizetés is elég lehet. Továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de mostanra több szolgáltató is átlépte az ezermilliárd forintos kezelt állományt. Érdekes adat, hogy a prémium banki ügyfelek mintegy kétharmadának 10 milliót meghaladó vagyona van, és egy átlagos számlán 15 millió forintnyi megtakarítás hever. A szolgáltatók a következő évekre visszafogottabb növekedéssel számolnak, aggodalmukat fejezték ki a szabályozói környezet esetleges változásai – köztük a vagyonadó és esetlegesen a TBSZ-adózás módosítása – miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia - de tényleg ilyen egyszerű?

Bemondta a jóslatát Elon Musk: ekkortól mindenki alapjövedelmet kaphat, senkinek nem kell majd dolgoznia - de tényleg ilyen egyszerű?

Elon Musk szerint az AI és a robotok néhány éven belül olyan mennyiségű árut és szolgáltatást termelhetnek, hogy a pénz mai szerepe okafogyottá válik.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to bomb US ally Oman if it 'gets in the way' over Iran deal

Trump threatens to bomb US ally Oman if it 'gets in the way' over Iran deal

Trump's threat on Oman, which has been holding its own talks with Iran to reopen the Strait of Hormuz, comes as a 60-day window for peace negotiations expires.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 18. 05:45
Ingyen nézné a tűzijátékot a budai Várból? Ezt nem árt tudni
2026. augusztus 18. 05:00
Hidegfront és eső – mi kell még?
×
×