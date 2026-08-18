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Nyitókép: Pixabay

Hazaérve holtan találta férjét és lányukat

Infostart / MTI

Családi tragédia Gyomaendrődön.

Otthonukban holtan találta a férjét és lányát egy nő Gyomaendrődön – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden hajnalban.

A rendőrségre hétfőn este érkezett a jelzés egy gyomaendrődi nőtől arról, hogy a házuk konyhájában holtan találta a férjét, az épület egyik szobájában pedig a lányukat. A helyszíni szemlén azt állapították meg, hogy a 74 éves férfi, amíg a felesége napközben távol volt, megölte a 48 éves lányukat, majd magával is végzett.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el, és vizsgálja az eset körülményeit.

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