Hazaérve holtan találta férjét és lányukat

Otthonukban holtan találta a férjét és lányát egy nő Gyomaendrődön – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden hajnalban.

A rendőrségre hétfőn este érkezett a jelzés egy gyomaendrődi nőtől arról, hogy a házuk konyhájában holtan találta a férjét, az épület egyik szobájában pedig a lányukat. A helyszíni szemlén azt állapították meg, hogy a 74 éves férfi, amíg a felesége napközben távol volt, megölte a 48 éves lányukat, majd magával is végzett.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el, és vizsgálja az eset körülményeit.