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ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 16: Harrison Ford speaks onstage at the Disney Entertainment Showcase at D23: Legends on August 16, 2026 in Anaheim, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Disney)
Nyitókép: Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Disney

Nagy bejelentést tett Harrison Ford

Infostart / MTI

Harrison Ford amerikai színész ismét magára ölti Indiana Jones szerepét egy Disney-vidámpark kedvéért.

Hamarosan elérkezik az ideje egy újabb kalandjának, és örömmel közlöm veletek, hogy most először én lehetek az Indiana Jones-animatronikus figura valódi modellje, a kígyófóbiával együtt – mondta a színészlegenda egy videón, amelyet a Disney vállalat Instagram-csatornáján tettek közzé.

Az animatronikus szerkezetek elektronikus berendezésekkel mozgatható bábok, amelyeket gyakran használnak filmekben, de vidámparkokban is.

A Disney szerint a 84 éves Ford állt modellt most egy ilyen bábnak, amely a Disney Animal Kingdom floridai vidámparkjának egyik attrakciója lesz. Az új kalandtúra Indiana Jones és a jádekígyó mítosza címet viseli majd, s a látogatók ennek keretében a filmekből ismert régésszel fedezhetnek fel egy maja templomot és egy veszélyekkel teli alvilágot.

Ennek építési munkálatai még zajlanak.

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