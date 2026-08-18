Nagy bejelentést tett Harrison Ford

Hamarosan elérkezik az ideje egy újabb kalandjának, és örömmel közlöm veletek, hogy most először én lehetek az Indiana Jones-animatronikus figura valódi modellje, a kígyófóbiával együtt – mondta a színészlegenda egy videón, amelyet a Disney vállalat Instagram-csatornáján tettek közzé.

Az animatronikus szerkezetek elektronikus berendezésekkel mozgatható bábok, amelyeket gyakran használnak filmekben, de vidámparkokban is.

A Disney szerint a 84 éves Ford állt modellt most egy ilyen bábnak, amely a Disney Animal Kingdom floridai vidámparkjának egyik attrakciója lesz. Az új kalandtúra Indiana Jones és a jádekígyó mítosza címet viseli majd, s a látogatók ennek keretében a filmekből ismert régésszel fedezhetnek fel egy maja templomot és egy veszélyekkel teli alvilágot.

Ennek építési munkálatai még zajlanak.