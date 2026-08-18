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Nyitókép: Pixabay

Két BL-selejtezős meccs boldogítja a focikedvelőket – sport a tévében

Infostart / MTI

Szűkös az élő közvetítések kínálata a keddi sportműsorban.

Sport 1

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező rájátszás, 1. mérkőzés, Fenerbahce-Lyon

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező rájátszás, 1. mérkőzés, Dinamo Zagreb-Viking

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Kezdőlap    Sport    Két BL-selejtezős meccs boldogítja a focikedvelőket – sport a tévében

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