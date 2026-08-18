Két BL-selejtezős meccs boldogítja a focikedvelőket – sport a tévében

Sport 1
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező rájátszás, 1. mérkőzés, Fenerbahce-Lyon
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező rájátszás, 1. mérkőzés, Dinamo Zagreb-Viking
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező rájátszás, 1. mérkőzés, Fenerbahce-Lyon
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező rájátszás, 1. mérkőzés, Dinamo Zagreb-Viking
A fokozódó geopolitikai bizonytalanság közepette történelmi csúcsra, 94 százalékra emelkedett a devizakockázatukat fedező észak-amerikai alapkezelők aránya – derül ki a MillTechFX felméréséből.
A magyar prémiumbanki szektor 2026 első félévében is újabb csúcsokat döntött.
Multiple children are feared to have been conceived using sperm and egg donors which were not the ones selected by the parents.