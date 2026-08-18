Két BL-selejtezős meccs boldogítja a focikedvelőket – sport a tévében

Polgármester: több mint fél méternyi víz tűnik el a Ráckevei-Soroksári Duna-ágból

A Paksi Atomerőmű leállításának elkerülése érdekében hétfő délben megnyitották a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét. Ráckeve polgármestere számolt be arról, milyen vízállásra és milyen – talán kevesek által ismert – hatásokra lehet számítani.