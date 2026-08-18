Veszélyes időszak jön a fehér gólyák számára

Az MME és a nemzetipark-igazgatóságok jelzései szerint a madárfiókák kirepülése és az őszi vonulás kezdetének időszakában ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. 2018 óta a fehér gólyákat érintő áramütéses esetek száma éves szinten folyamatosan meghaladja a százat, sőt három alkalommal a kétszázat is eléri – olvasható a beol.hu-n.

A közepes és nagytermetű madarak számára – az élőhelyek elvesztése mellett – az egyik legsúlyosabb veszélyforrást a hazai középfeszültségű (10-35 kV) hálózat jelenti.

Az MME adataiból kiderül, hogy

az 1970 óta regisztrált, azonosítható okok miatt elpusztult fehér gólyák körében a balesetek 86,9 százalékáért az áramütés vagy a vezetékeknek ütközés felel.

Az ezredforduló óta gyűrűzött, majd később kézre került fiókák esetében ez az arány eléri az 58,3 százalékot.

A szakemberek rámutatnak, hogy az áramütéses esetek az utóbbi 2-3 évben ismét emelkedő tendenciát mutatnak, ami részben annak tudható be, hogy a gólyák a vonulás előtt gyakran a hulladéklerakók környezetében koncentrálódnak.

(A nyitókép illusztráció.)