Sós Csaba: boldog vagyok, de nem elégedett

A szövetségi kapitány azoktól, akik most nem jutottak ki, azt várja, hogy ússzanak egyéni csúcsot, ahogy azt az a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor az első versenynap előtti megbeszélésen elmondta mindenkinek.

Sós Csaba arról is beszélt, hogy készített egy gyors kimutatást. Ebből kiderült, hogy kilenc olyan versenyszám volt, melyben azzal a szintidővel, amit ő szabott, nem lehetett volna bejutni a döntőbe. Mivel 13 úszó nyert érmet, úgy véli, nem szükséges más irányba elmenniük.

Arról is szó esett az interjúban, hogy a korábbinál nagyobb szigorra van szükség a versenyzőkkel szemben. Korábbról pozitív példaként Sós Csaba megemlítette Kapás Boglárkát, akit úgy kellett visszafogni az úszással kapcsolatban.

A komfortos környezetnek vége. Már nem lesz az.

– húzta alá a szövetségi kapitány.

Hozzátette: a vb-re nem ő mondja meg a szintidőt, hanem a nemzetközi szövetség (World Aqautics), és ezek erős szintek.

„A rövidebb távokon hasonló ahhoz, amit én most megszabtam. Talán a hosszabb távokon valamivel enyhébb. Ez nem jelenti azt, hogy ha valaki bekerül a csapatba, előrébb is fog végezni. Nem kis konkurencia van ebben a sportágban, úgyhogy indokolt így tennünk” – hangsúlyozta Sós Csaba, aki arról is beszélt, hogy boldogan utazott haza Párizsból.

„Boldogan, de nem elégedetten, mert ha így lenne, akkor megszünne a fejlődés” – tette hozzá, majd arról beszélt, hogy ezen az Európa-bajnokságon nem voltak csellengők a magyarok között, akik esélyesek voltak, be is kerültek a döntőbe.

„Tizenhárom érmet szereztünk, ilyen egységes alakulattal még nem voltam együtt” – fogalmazott Sós Csaba.

Sós Csaba kedd este 6 órakor az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz, a riporter Farkas Dávid.