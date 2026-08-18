Megvolt az ízelítő, Budapesten debütál az év atlétikai csúcseseménye

Tökéletes felvezetője volt a Birminghamben a hétvégén lezárult atlétikai Európa-bajnokság az év atlétikai csúcseseményének, a most debütáló World Athletics Ultimate Championshipnek, hiszen megmutatta a legjobbak formáját a budapesti viadal előtt. Győztesként távozni Angliából komoly fegyvertény, de szeptember 11. és 13. között a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban már a globális elittel kell megküzdeniük az európai sztároknak. Az Atlétikai Világdöntő egészen más kávéház, teljesen új formátumban zajlanak a versenyek, nem is lesznek selejtezők, csak elődöntők és finálék – írta közleményében a magyar esemény szervezője.

Hazai szempontból az angliai esemény legfontosabb pillanata egyértelműen Halász Bence történelmi győzelme volt. Szombathelyi klasszisunk 84,25 méteres országos csúccsal nyerte meg a kalapácsvetést, amivel a világranglista élére is ugrott. Ezzel a kirobbanó formával a budapesti Világdöntő pénteki nyitónapján is favoritként állhat dobókörbe. Legnagyobb riválisa hazai közönség előtt a kanadai olimpiai és világbajnok, Ethan Katzberg lesz. Kettejük várható párharca az őszi esemény egyik leginkább várt pillanatának ígérkezik.

Külföldi sztárok sora jelezte, hogy elképesztő formában érkezik Magyarországra.

Armand Duplantis természetesen hozta a kötelezőt és Európa-bajnok lett, de számára is a világdöntő lesz az év csúcspontja. Hosszú sérülés után tért vissza a norvég Jakob Ingebrigtsen, aki magabiztosan nyert 5000 méteren Birminghamben. Futását követően egyértelművé tette: Budapesten még ennél is gyorsabb tempót diktál majd az amerikai kihívókkal szemben.

Női vonalon a svájci Audrey Werro egy esést követően óriási dráma végén nyert aranyat 800 méteren, de Budapesten újabb elképesztő hármas csata vár rá a Nagy Hármas másik két tagja ellen. A korábbi világelső brit Keely Hodgkinson és a távon most debütáló holland világsztár, Femke Bol is nálunk akar visszavágni neki. A britek klasszisa, Amy Hunt eközben tarolt a sprintekben. Neki is fel kell kötnie a cipőt, hiszen nálunk már a jamaicai és amerikai élmezőny is ott lesz a rajtvonalnál.

A szervezők szerint semmilyen hibázási lehetőséget nem hagy az atlétáknak a budapesten debütáló atlétikai világverseny formátuma.

Összesen 28 döntőt rendeznek három este alatt,

így a nézők garantáltan sűrű és látványos programot kapnak. Különleges atmoszférát biztosít a helyszín is: sötét pályaborítás és célzott fénytechnika emeli ki a versenyzőket.

Szeptember második hétvégéjén tehát kiderülhet, kik lesznek a bajnokok bajnokai – a szerencsések még ott lehetnek és élőben szurkolhatnak.

Az Atlétikai Világdöntőt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség szervezi a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel együttműködésben, a Magyar Atlétikai Szövetség bevonásával.