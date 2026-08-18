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Nyitókép: Pexels.com

Ilyen lesz a Balaton legnagyobb augusztus 20-i fény- és tűzijátéka – ünnepi programkörkép

Infostart / MTI

A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron LED-es zsonglőrprodukció, Hévízen pedig négynapos fesztivál várja a közönséget.

A Strand Fesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a tihanyi apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A három tóparti település összefogásával megvalósuló fény- és tűzijáték a Strand Fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint augusztus 20-án este fél tízkor kezdődik Tihanyban, ahol a bencés apátság falán kétszer 12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét.

Ezt este tíztől Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagore sétányról, amely után 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Strand Fesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. A több mint 10 perces produkció zenei alapját Hundred Sins készíti – írták.

Siófokon kilenc napon át tart a Bor és Kenyér Ünnepe, amelynek részeként augusztus 20-án este Kovács Kati ad koncertet a hajóállomásnál, majd látványos tűzijátékot rendeznek.

A déli parton a települések honlapjai szerint lesz tűzijáték augusztus 20-án még Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonszemesen, Fonyódon, Balatonfenyvesen és Balatonberényben is.

Keszthelyen kétnapos rendezvénysorozattal ünneplik az államalapítást – mondta a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója, Osvald Bálint. Hozzátette: a móló melletti zenepavilonnál mindkét este zenés produkciók várják a közönséget, a programok közül a hagyományos tűzijáték sem marad el.

Az északi parton lesz tűzijáték még a nemzeti ünnepen a települések honlapjai szerint Balatonkenesén, Alsóörsön, Csopakon, Zánkán, Balatonszepezden, Szigligeten és Gyenesdiáson is.

Nem augusztus 20-án, hanem a nemzeti ünnep előestéjén, szerdán 23 órakor rendezik meg a tűzijátokot Balatonbogláron az ötnapos Boglári Szüreti Fesztivál részeként a Platán strandnál.

Szintén szerdán 22 órakor lesz a tűzijáték Badacsonyban is a mólónál.

Nem lesz azonban tűzijáték Balatonlellén, itt a naplementében feldíszített vitorlásokkal lampionos felvonulásra indulnak a móló elől, este pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan megtekintik a környező települések tűzijátékait.

Balatonfűzfőn a strandon a Kerekes Band ad koncertet és vizuális utazást a magyar történelemben.

Veszprémben a közelmúltban felújított várnegyedben pedig az István, a király című rockoperát láthatja a közönség a nemzeti ünnepen a Petőfi Színház előadásában, Oberfrank Pál rendezésében. A városban augusztus 20-án nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot - mondta az MTI-nek Zalavári Eszter, a Veszprémi Programiroda Kft. ügyvezetője.

Hévízen idén sem lesz tűzijáték, a hosszú hétvége négy napján a Kölcsey utcai rendezvénytéren a Rizling Placc Fesztiválra várják a közönséget – jelezte a város polgármestere, Naszádos Péter.

Székesfehérváron a Székesfehérvári Királyi Napok összművészeti fesztivál várja az érdeklődőket, a városban augusztus 20-án azonban már hosszú évek óta nincs tűzijáték, azt a lakosság megkérdezését követően szüntette meg az önkormányzat. Lesz viszont LED-es zsonglőrprodukció Szent István ünnepének előestéjén, szerdán az Öreghegyi Mulatságon a Bory-várnál.

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Kezdőlap    Belföld    Ilyen lesz a Balaton legnagyobb augusztus 20-i fény- és tűzijátéka – ünnepi programkörkép

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